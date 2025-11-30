Empat sense gols del Terrassa FC contra l'Alcoyano

El Terrassa FC ha sumat un punt després d'empatar a zero a l'Estadi Olímpic enfront d'un defensiu Alcoyano. L'equip d'Oriol Alsina ha dut el pes del joc la majoria dels minuts i ha gaudit de les millors opcions de gol, però no ha tingut l'encert necessari. La pròxima jornada, el conjunt terrassista visitarà el camp del Reus Reddis.
La primera meitat ha sigut pràcticament un monòleg del conjunt terrassista, que ha tingut la pilota al seu poder la major part del temps i que ha creat les millors opcions de gol. L'Alcoyano, amb la seva defensa de cinc efectius gairebé no ha aparegut a l'àrea local i no ha fabricat cap ocasió clara per avançar-se en el marcador.
Enm el minut 4, Mario Domingo ha xutat a porteria i la pilota ha impactat en un defensa. Els locals han reclamat penal per mans, però l'àrbitre no ha assenyalat la pena màxima. Ho ha tornat a provar dos minuts més tard Mario Domingo i el porter Jagoba Zárraga ha evitat el gol. En el minut 10, Adrián Beamonte, avui titular, no ha arribat a rematar tot i estar ben situat i la pilota ha sortit fora.
El conjunt local ha continuat dominant i, després d'un tram de partit sense arribades, ha gaudit d'una gran oportunitat, en una combinació molt destacada de l'equip que ha acabat xutant Isma molt ajustat, per sobre del travesser de la porteria de l'Alcoyano. Poc abans del descans, Joel s'ha trobat amb una bona intervenció del porter visitant, després d'un bon servei de Guti i, en el temps afegit, Marcos Pérez ha rebutjat una perillosa centrada dels rivals des del cantó dret del seu atac.
En els inicis de la segona meitat, l'Acoyano ha semblat sortir amb més afany atacant i ha intentat sorprendre el Terrassa FC. Marcos Pérez ha refusat un llançament de córner molt tancat i, poc després, la defensa terrassista ha evitat un tir de Sergio dins de l'àrea. Amb el pas dels minuts, els d'Alsina han recuperat el comandament del joc i Van den Heerik, que ha entrat després del descans, ha rematat fora un servei de Joel.
Els visitants, en una jugada ràpida, han tingut una bona ocasió, en un xut creuat de Guille Andrés, que Marcos Pérez ha salvat amb una bona aturada. Van den Heerik ha tornat a rematar fora més tard i Gil Muntadas, amb una acció per la banda esquerra, no ha pogut superar al porter de l'equip alacantí. El Terrassa FC ha insistit, però no ha trobat el camí del gol.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Isma, Schouten (Casti, m. 81), Álvaro Martín, Mario Domingo, Adrián Beamonte, Jaime Barrero, Guti (Larrauri, m. 65), Sleegers (Van den Heerik, m. 46), Gil Muntadas i Joel.