El CN Terrassa perd el derbi amb el Sabadell

El CN Terrassa va caure per 10 a 14 en el derbi vallesà contra el CN Sabadell, en un partit corresponent a la vuitena jornada de la lliga de la Divisió d’Honor femenina. Les de Xavi Pérez van encaixar un 1 a 4 en el primer quart i, si bé van saber recuperar-se amb un joc incisiu, van anar a remolc la resta de l’encontre.
Tot i el 0 a 4 inicial per a les visitants i les dificultats del primer tram, el conjunt egarenc va saber refer-se progressivament, ajustant conceptes defensius i trobant millors sensacions en atac.
En el segon quart, es va veure una millor versió de l’equip de Pérez. Les locals van plantar cara i van mantenir un intercanvi de gols constant amb el CN Sabadell, mostrant duresa defensiva i encert en moments clau. Amb això, es va arribar al descans amb un 4 a 7 favorable a les visitants.
Després de la pausa, i en el tercer quart, es va mantenir la lluita entre tots dos equips, que es van anar intercanviant cops. A la seva conclusió, el marcador reflectia un 8 a 12 per a les sabadellenques.
En l’últim període, el CN Terrassa va continuar amb l’objectiu de reduir diferències en el lluminós, però no ho va poder aconseguir. El resultat d’aquest quart va ser d’empat a dos i el resultat definitiu va ser de 10 a 14.