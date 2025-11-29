A la cerca del primer triomf a Champions

L’equip femení del Club Natació Terrassa afronta aquest dissabte a les 17 hores un desplaçament d’alt nivell a Itàlia per enfrontar-se a l’Orizzonte de Catània en la tercera jornada de la fase de grups de la Champions League. Les de Xavi Pérez buscaran sumar els seus primers punts en una competició que presenta una gran exigència des de primer moment, tenint en compte que també competeixen al mateix grup que el CN Sabadell i el CN Mataró.
L’entrenador del conjunt egarenc valora el repte que suposa visitar un dels conjunts més prestigiosos del continent. “Tenim un partit molt important fora de casa contra un dels millors clubs europeus. Sabem la dificultat que té el partit, però l’hem preparat a consciència”, subratlla Xavi Pérez.
Segons el tècnic, l’equip ha intensificat el treball tàctic durant la setmana: “Hem treballat molt els sistemes ofensius i defensius per intentar sumar els nostres tres primers punts”. Destacant la qualitat del quadre italià, Pérez assegura que “l’Orizzonte té un equip amb una qualitat indivudal molt alta, amb jugadores determinants en moltes de les posicions. És un equip molt ben treballat tan defensiva com ofensivament”.
Tot i la complexitat del duel, el Club Natació Terrassa afronta el desplaçament amb ambició i mentalitat competitiva. “Som conscients de la dificultat que això suposarà per nosaltres, però anirem amb la mentalitat de poder sumar els nostres primers punts”, conclou Xavi Pérez.
El partit suposarà una oportunitat per al conjunt terrassenc de demostrar la seva evolució en la màxima competició continental. En els seus dos primers enfrontaments d’aquesta fase de grups, les egarenques van caure a casa contra el Mataró (8-11) i a domicili davant el Sabadell (13-9).
En els darrers anys, el CN Terrassa s’ha enfrontat a l’Orizzonte de Catània en dues ocasions. Ambdós van ser a la fase de grups de la Champions. L’any 2023, el Natació es va imposar a l’Àrea Olímpica (10-8), mentre que l’any següent va ser derrotat a domicili (15-9).
El conjunt masculí rep el CN Catalunya
Si no vol perdre de vista els quatre primers, l’equip masculí del CN Terrassa està obligat a guanyar diumenge (18 hores) en el seu compromís de lliga. Els de Sergi Mora s’enfrontarà al CN Catalunya a la piscina de l’Àrea Olímpica. L’equip egarenc és cinquè amb 12 punts. Després de la seva última derrota davant el CN Barcelona, es va allunyar a sis punts del quart classificat. Per la seva banda, el CN Catalunya és penúltim.