La selecció sub-21 debuta contra Egipte

La selecció espanyola sub-21 masculina de hockey inicia aquest divendres la seva participació en el Campionat del Món de la categoria, que es disputarà fins al pròxim 10 de desembre a Tamil Nadu (Índia). El debut serà contra la selecció d’Egipte en un matx que està previst que comenci a les 9 hores. El seu màxim responsable tècnic, el terrassenc Oriol Torras, ha escollit nou jugadors terrassencs entre el 18 seleccionats més els dos reserves. El combinat masculí estarà integrat en el grup D i, a més de l’equip egipci, tindrà de rivals a aquesta primera fase a Bèlgica i Namíbia.
Torras, sobre el seu equip, va assenyalar que “tenim molts jugadors que poden jugar en diferents posicions, fins i tot en diferents línies, i això en un Mundial ajuda molt a cobrir possibles baixes”. A més, el seleccionador estatal va manifestar que “comptar amb dos reserves que estaran integrats en el grup ens assegura que qualsevol baixa podrà ser coberta i això és molt positiu”.
El tècnic egarenc considera que el seu “equip està molt equilibrat” i “hi ha un bon tàndem de gent experimentada i nova, jove i amb projecció”. Torras va assegurar que “intentarem que aquest equilibri sigui profitós per a tots i puguem fer un bon Mundial”. El tècnic del combinat sub-21 masculí, sobre els adversaris de la fase de grups, va assenyalar que “tenim dos països a priori inferiors com Egipte i Namíbia i, d’altra banda, ens enfrontem a Bèlgica, que era el millor equip del bombo dos”.
A la següent fase només passen els primers de cada grup i els dos millors segons i, per això, Torras va apuntar que “el focus està amb Egipte per arrencar bé i després lluitar contra els belgues”. Torras va subratllar que “queda afinar alguns detalls, com el penal-córner en defensa i en atac”.
Nou jugadors locals
A la llista de seleccionats hi ha nou jugadors locals. Es tracta de Pere Amat, Ton Morán i Jan Capellades, del Club Egara; Guiu Corominas i Marc Martín, de l’Atlètic; Mario Mena i Josep Martín, del CD Terrassa; Bruno Ávila, del RC Polo; i Nil Recasens, que juga al conjunt belga del Royal Pingouin.
El segon partit dels de Torras està programat per al pròxim diumenge, dia 30 de novembre, a les 6.45 hores, contra Bèlgica. El tercer i últim encontre de la fase de grups serà contra Namíbia, el dimarts dia 2 de desembre, a partir de les 6.30 hores.