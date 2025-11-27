“El vestidor ha estat unit des del principi”

Una inoportuna lesió en el camp de l’Atlètic Lleida l’ha mantingut fora de l’equip durant sis encontres de lliga, però ara ja ha tornat a entrar en la dinàmica de la resta de la plantilla. Gil Muntadas, dels que fa més anys que està al Terrassa FC, estava cridat a ser un dels fixos en les alineacions titulars, però aquest contratemps el va deixar fora.
“Després d’estar parat quasi dos mesos, l’altre dia vaig jugar 90 minuts després de molt temps. Cada vegada em noto millor, estic bé dins l’equip, em trobo bé en els entrenaments i aquesta setmana m’estic notant molt bé. I a part, coincideix que l’equip també està molt bé i són bones sensacions”, va comentar el jugador osonenc.
És un dels integrants de l’equip que ja havia tingut a Oriol Alsina com a entrenador anteriorment i, del tècnic maresmenc, va assenyalar que “és una persona amb una mentalitat guanyadora molt gran i des del primer minut que va arribar aquí ja ens va implementar això en el vestuari, aquesta confiança de ser capaços de guanyar contra qualsevol equip i anar a guanyar tots els partits. Ell això ho gestiona molt bé”.
Els resultats han arribat en aquesta nova etapa amb un tècnic nou a la banqueta, si bé Gil Muntadas va afirmar que “el vestidor ha estat unit des del primer moment, hi ha un vestidor molt sa. Entre tots hi ha bon rotllo, tenim un bon dia a dia i sempre l’hem tingut i, lògicament, continua sent-hi i això es reflecteix també dins del camp”. El jugador del Terrassa FC va apuntar també que “segurament, tots hem fet un pas endavant”.
L’Alcoyano, diumenge
Gil Muntadas també va fer referència al rival d’aquest diumenge, l’Alcoyano, que està empatat a punts amb el seu equip. “És un equip que juga en una línia de cinc molt ben treballada i, pel que hem vist és un equip que li fan molt pocs gols”. L’osonenc va afegir que “tampoc fa molts gols, però és un equip difícil, un equip rocós, que té bons jugadors a dalt i al mig del camp” i que “costa molt generar-los ocasions, costa molt fer-los gols i després tenen bons contraatacs”.
Ara i fins al descans nadalenc, a l’equip li queden partits amb els equips de la part alta de la classificació i el jugador del conjunt terrassista va dir que “si volem estar a dalt, hem de guanyar els que estan a dalt”.