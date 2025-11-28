La selecció sub-21 goleja clarament a Egipte en el debut del Mundial

Debut plàcid de la selecció espanyola masculina sub-21 en el Mundial de la categoria que se celebra a Tamil Nadu (India) fins al pròxim 10 de desembre. El combinat que dirigeix el tècnic egarenc Oriol Torras, que forma part del grup D, s'ha estrenat amb una contundent golejada contra la selecció d'Egipte, a la que ha superat per 8 a 0. El pròxim rival del combinat estatal serà diumenge, a les 6.45 hores d'aquí, contra Bèlgica, que és el rival directe per accedir a la següent fase del campionat.
El conjunt espanyol, amb nou jugadors egarencs, ha marcat aviat en el primer quart, amb un gol de penal-córner de Bruno Ávila. En el segon període, els de Torras han incrementat la seva renda gràcies a les dianes d'Albert Serrahima i Ávila, tots dos de penal, i de Josep Martín, jugador del CD Terrassa.
Després del descans, Ávila ha tornat a transformar un penal-córner i ha establert el 5 a 0 per a la selecció sub-21 i, posteriorment, ha arribat el sisè de l'equip, obra d'Andrés Medina. Amb el partit més que encarrilat, Espanya encara ha aconseguit augmentar la seva renda fins al 8 a 0 final, amb gols de Martín i Ton Morán, jugador de l'Egara.