Mantenir la ratxa és el repte del Terrassa

Sense el concurs de Ruymán i Aythami, fora de servei per les seves respectives lesions, i de Josemi Castañeda, que a la passada jornada va veure la cinquena targeta groga del cicle, el Terrassa FC afronta un nou compromís amb el repte de continuar en la ratxa positiva de resultats. Els d’Oriol Alsina, que han sumat vuit dels últims dotze punts disputats, amb dos triomfs i dos empats, reben diumenge l’Alcoyano a l’Estadi Olímpic, a partir de les 17 hores. Tots dos conjunts arriben a aquesta cita amb els mateixos punts, disset, a la classificació.
“És la tercera oportunitat que tenim d’entrar al “play-off” i s’ha d’aprofitar perquè és molt difícil arribar per poder estar en aquesta opció”, va assenyalar Alsina. El tècnic del conjunt terrassista va dir del rival de diumenge que “el seu sistema de joc és una miqueta diferent dels que estem acostumats habitualment” i va explicar que “juguen amb una defensa de cinc, amb dos laterals fent molt de carrilers i tenen un doble pivot de bons futbolistes". Un és l’Adri Lledó, que havia estat aquí, un bon jugador, i que està ben acompanyat”.
“A dalt tenen jugadors que poden fer mal. Són tots jugadors de Primera Federació o bons de Segona. És un equip muntat per pujar de categoria”, va afegir l’entrenador maresmenc del Terrassa FC. Per tot això, va assenyalar que “hem d’estar molt encertats, molt segurs en defensa, amb les transicions que ens puguin fer. Hem d’intentar tenir la pilota el màxim possible i intentar fer-los mal, tot i que no hi ha molts espais”.
“Crec que és un partit que necessitarem, potser, més mobilitat per tal de poder fer mal entrant sobretot de segones línies, perquè ells juguen amb tres centrals que són molt fixes i que és difícil sorprendre’ls”, va manifestar l’entrenador del Terrassa FC, que va demanar als seus jugadors “una mica més”.
FE Grama, el rival
D’altra banda, divendres es va sortejar la setena ronda de la Copa Catalunya i el Terrassa FC va quedar emparellat amb la FE Grama, equip que milita a la Tercera Federació. El partit s’ha programat per al dimecres dia 10 de desembre, a partir de les 19 hores, en el municipal de Santa Coloma. Els altres enfrontaments d’aquesta ronda seran: Camp Joliu- Lleida Esportiu; Montañesa-Sant Andreu; Peralada-Europa i Cornellà-Sabadell.