Espanya s’estrena a la Copa del Món femenina golejant el Japó

La selecció espanyola absoluta femenina de waterpolo ha debutat aquest divendres de la millor manera possible a la primera fase de la Copa del Món, que se celebra fins dimecres vinent a la localitat neerlandesa de Rotterdam. El combinat que prepara el tècnic terrassenc Jordi Valls s'ha imposat per un contundent marcador de 26 gols a 10 a la selecció del Japó.
Aquest cap de setmana, les espanyoles completaran la primera fase d’aquesta competició classificatòria per a la fase final de la Copa del Món, que es disputarà del 22 al 26 de juliol a Sydney (Austràlia), on s’enfrontaran les vuit millors seleccions mundials. Quatre d’elles sortiran d’aquesta fase inicial que se celebra als Països Baixos.
El conjunt de Jordi Valls, que compta a les seves files amb la jugadora terrassenca del CN Atlètic Barceloneta Paula Leitón (no es va llançar a l'aigua ahir) i la waterpolista del CN Terrassa Paula Prats, que va anotar quatre dianes, s'ha mostrat, com s’esperava, molt superior al combinat nipó. En el primer període, les espanyoles han obert una escletxa de sis gols en imposar-se per 7 a 1. Espanya s'ha pres un petit respir en el segon quart, que ha acabat amb un marcador parcial de 4 a 4. S'ha arribat al descans amb un 11 a 5 que ha permès a les espanyoles jugar amb molta tranquil·litat els dos darrers períodes. Valls ha pogut fer rotacions i donar minuts a totes les seves waterpolistes.
Sense resposta
Les asiàtiques no han pogut reaccionar a la represa. La superioritat de les vigents campiones olímpiques era manifesta i la màquina espanyola continuava perfectament engreixada. El tercer parcial ha acabat amb 8 a 2 i el quart amb un també contundent 7 a 3. Al final, 16 gols de diferència (26-10) per a la selecció en l’estrena.
Espanya disputarà dos partits més aquest cap de setmana dins del grup “A”, sempre a les 15.45 hores. Dissabte tindrà com a rival un altre dels favorits, els Estats Units, que s'ha desfet aquest divendres per 12 a 8 de les hongareses en la primera jornada. Diumenge, el rival serà Hongria. Entre dilluns i dimecres tindrà lloc la segona fase i es decidiran els quatre equips classificats per a Sydney.