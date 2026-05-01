Terrassa obre el camí a la Ryder Cup 2031

El recorregut rosa del Real Club de Golf El Prat, dissenyat per Greg Norman, acollirà la setmana vinent, entre dijous i diumenge, l’Estrella Damm Catalunya Championship 2026, un torneig de nova creació del DP World Tour que suposarà l’inici del camí cap a la Ryder Cup del 2031. La mítica competició que enfronta els millors golfistes europeus i americans se celebrarà per primera vegada a Catalunya, concretament al camp de Camiral, a la localitat gironina de Caldes de Malavella.
Aquest primer torneig de l’European Swing serà una excel·lent oportunitat per als aficionats terrassencs per viure quatre emocionants jornades de gols de primer nivell i veure de prop jugadors de la talla de Francesco Molinari, Jayden Schaper, Bernd Wiesberger, Martin Couvra, Paul Waring i Matteo Manassero, així com a una notable representació espanyola, encapçalada per Alejandro del Rey i Gonzalo Fernández-Castaño. El torneig començarà el dijous 7 de maig, el dia que es compleixen 15 anys de la mort de Severiano Ballesteros.
La presència de l’italià Francesco Molinari serà el gran al·licient del torneig. La seva victòria al prestigiós Open Britànic del 2018 el va convertir en el primer golfista italià de la història que guanyava un “Major”. El mateix any va signar un ple de cinc punts en cinc partits a la Ryder Cup. Els anys 2010, 2012 i 2018 va ser una peça clau de l’equip europeu.
El torneig comptarà també amb quatre jugadors situats entre els deu millors de la “Race to Dubai” 2026. El sud-africà Jayden Schaper, número 3 del rànquing, travessa el millor moment de la seva incipient carrera. Al desembre va guanyar de manera consecutiva l’Alfred Dunhill i l’AfrAsia Bank Mauritius Open.
Competiran també a Terrassa l’anglès Andy Sullivan, quatre vegades guanyador al DP World Tour, i l’austríac Bernd Wiesberger, que hi acumula nou títols i acaba de guanyar el Volvo China Open, així com el nord-americà Luke List, amb dos triomfs en el PGA Tour, sense oblidar l’italià Matteo Manassero o el britànic Paul Waring.
Entre els 22 espanyols que disputaran aquest Catalunya Championship destaquen els madrilenys Alejandro del Rey i Gonzalo Fernández-Castaño, el canari Rafa Cabrera Bello o el barceloní Pablo Larrazábal.