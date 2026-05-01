La selecció femenina debuta a Rotterdam a la Copa del Món

Amb la presència de la jugadora del CN Terrassa Paula Prats, i l’egarenca del CN Atlètic Barceloneta, Paula Leitón, la selecció femenina de waterpolo que dirigeix el tècnic egarenc Jordi Valls debuta aquest divendres a la Divisió 1 de la Copa del Món, que se celebra fins al pròxim dia 6 de maig a la localitat neerlandesa de Rotterdam. El combinat estatal s’estrena, a partir de les 15.45 hores, davant del Japó. Una altra representant del CN Terrassa, la neerlandesa Nina Ten Broek, també pren part d’aquesta competició, a les files de la selecció dels Països Baixos, actual campiona d’Europa i un dels rivals directes d’Espanya en la lluita per assolir les millors places.
Completen la convocatòria de Valls les jugadores Queralt Antón, Paula Camus, Alba Muñoz, Nona Pérez, Elena Ruiz, Ari Ruiz i Martina Terré, del CN Sant Andreu; Queralt Bertran i Martina Claveria, del CN Mataró; Paula Crespi i Irene González, del CN Sabadell; Carlota Peñalver i Elia Jiménez, del CE Mediterrani; i Bea Ortiz, del Ferencvaros. Entre els desplaçats als Països Baixos també hi ha el director tècnic de la Federació Espanyola, el també terrassenc Rafa Aguilar.
Prats, que va participar en la fase de preparació al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, va entrar finalment a la llista de Valls per a aquesta competició.
Vuit seleccions
La Copa del Món de Divisió 1 reunirà a terres neerlandeses a vuit seleccions que estaran dividides en dos grups, que s’enfrontaran entre si pel sistema lligueta. Els quatre millors equips accediran a les semifinals. Aquesta competició atorga el pas per disputar les World Cup Finals que es disputaran del 22 al 26 de juliol en el Centre Aquàtic del Parc Olímpic de Sydney, a Austràlia.
La selecció espanyola està enquadrada en el grup “A” i, a més del combinat japonès, s’enfrontarà als Estats Units, dissabte 2 de maig, a partir de les 15.45 hores, i Hongria, en un partit programat per al diumenge dia 3 de maig, a la mateixa hora.
Pel que fa al grup “B”, a més de les amfitriones, els Països Baixos, hi participaran les seleccions d’Itàlia i la d’Austràlia. Els dos primers de cada grup, del 4 al 6 de maig, s’enfrontaran entre ells. En total, entre la Divisió 1 i la Divisió 2, es classificaran sis equips per la cita a Austràlia, que es jugarà l’estiu.