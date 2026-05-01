Oriol Antolí, segon a la Belgium Legends

El fondista egarenc Oriol Antolí es va classificar en la segona posició en la Belgium Legends Backyard Ultra, celebrada a la localitat de Retie. El terrassenc, amb un temps de 90 hores, 25 minuts i 13 segons, va completar 113 voltes, amb un total de 757,74 quilòmetres de recorregut, una magnífica marca amb la qual va fregar la primera posició.
Aquesta competició, disputada a la localitat belga, és considerada com una de les més importants dins d’aquesta disciplina, una cursa de resistència màxima que va comptar amb 117 participants. La volta més ràpida d’Antolí a terres belgues va ser la vintena, amb un registre de 40 minuts i 52 segons, mentre que, a la darrera volta, va fer un temps de 57 minuts i 17 segons. El guanyador absolut de la Belgium Legends Backyard Ultra va ser el polonès Lukasz Wróbel, que es va imposar amb un temps de 82 hores, 41 minuts i 18 segons, amb un total de 114 voltes i una distància recorreguda de 764,44 quilòmetres.
El podi el va completar el belga Merijn Geerts, que es va classificar en la tercera posició de la prova, amb un crono de 91 hores, 38 minuts i 38 segons, amb 110 voltes i un recorregut total de 737,62 quilòmetres.