L’Atlètic rep el cuer, Castelldefels, i l’Egara visita la Real Sociedad

No s’esperen sorpreses en aquesta dinovena jornada de la lliga de Divisió d’Honor femenina. Club Egara i Atlètic continuen lluitant amb el Júnior per garantir-se un lloc a la “final-four” que es disputarà a les instal·lacions del Club de Campo els dos últims dies d’aquest mes de maig, mentre que el CD Terrassa disputarà la primera de les quatre finals que li queden per intentar evitar el descens de categoria.
El Club de Campo ja està classificat i li treu sis punts al segon, un Sanse Complutense que rep dissabte a les 17 hores un altre aspirant a la “final-four”, un Júnior de Sant Cugat que ha anat de menys a més en aquesta lliga. Club Egara i Atlètic, per la seva banda, no haurien de tenir problemes per sumar els tres punts.
L’Atlètic rep diumenge a les 12 hores al cuer de la lliga, un Castelldefels que no ha guanyat cap partit, n’ha empatat tres i ha perdut els 15 restants. Ha anotat 12 gols i és qui més n’ha encaixat, 67. L’entrenadora de l’Atlètic, Sílvia Bonastre, afronta un matx teòricament senzill amb l’única baixa de la davantera Maria Torrent, que es perdrà el que queda de temporada a causa de la seva greu lesió al genoll.
Les de Can Salas són quartes amb 36 punts, tres menys que l’Egara i tres més que el Júnior. En l’encontre de la primera volta es va imposar per un contundent 0 a 4 a Castelldefels.
Sense Sofia Keenan
No ho tindrà tan senzill el Club Egara en el seu desplaçament a Donosti. L’equip que dirigeix Joan Vidal s’enfrontarà demà a les 12 a Bidebieta davant una Real Sociedad que ocupa la novena plaça amb 17 punts. L’equip de Joan Vidal no podrà comptar amb la seva davantera Sofia Keenan, que va caure lesionada a l’espatlla en el duel de semifinals de la Copa de la Reina, a Sant Cugat. La jugadora internacional de l’Egara està pendent d’unes proves per determinar l’abast de la seva lesió.
Pel que fa a la lluita per evitar el descens, el CD Terrassa visita dissabte a les 16 hores el camp del líder, un Club de Campo que ha cedit només dos empats i una derrota en tota la lliga. Les d’Stefi Piris són penúltimes amb 5 punts, per tres del Castelldefels.