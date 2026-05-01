El Club Egara no pot fallar amb el Jolaseta

Després de la disputa de la Copa del Rei, l’interès del hockey espanyol se centra en la lliga de Divisió d’Honor. En la competició masculina, entre dissabte i diumenge es disputarà la dinovena jornada, que hauria de servir per clarificar les posicions dels equips que disputaran la “final-four” dels dies 30 i 31 de maig a Madrid.
Els dos primers, Polo i Club de Campo, s’enfrontaran diumenge a les 13 hores a l’Eduardo Dualde en un duel clau per decidir el nom del campió de la lliga regular, que s’assegurarà la primera de les places per a l’edició de l’any vinent de l’Euro Hockey League. Qui guanyi ho tindrà molt de cara en les tres jornades que faltaran.
El principal atractiu de la jornada, però, se centra a conèixer els noms dels altres dos equips que disputaran la “final-four”. Hi ha quatre equips per a dues places. Atlètic i Júnior estan empatats a 34 punts, seguits de Sanse Complutense i Club Egara, amb 31 cadascun.
Els dos conjunts terrassencs no haurien de tenir problemes per sumar els tres punts, ja que s’enfronten diumenge a les 11 hores als dos últims classificats. Abans, dissabte a les 15 hores, Sanse Complutense i Júnior disputen un enfrontament directe que pot decidir moltes coses.
No pot permetre’s el més mínim error el Club Egara davant la visita del penúltim classificat, un RC Jolaseta que acumula una sola victòria en tota la lliga. Els d’Andrew Wilson ja es van imposar per 1 gol a 3 en el duel de la primera volta, disputat a Getxo.
“Som conscients que ens juguem la classificació per a la ‘final-four’ en aquesta final. L’equip està en una bona dinàmica, encara que ha ensopegat pel camí. Confio que sumarem els tres punts”, assenyala l’entrenador britànic del Club Egara, Andrew Wilson.
Torna Cunill i és baixa Bonastre
L’Atlètic Terrassa, per la seva banda, visita demà a un Sardinero a qui va golejar per un contundent marcador de 9 a 2 en el matx de la primera volta, disputat a Can Salas. Els càntabres són l’únic equip de la lliga que encara no coneix la victòria. Acumula sis empats i 12 derrotes. Roger Pallarols compta amb la baixa per lesió de Jordi Bonastre, que es va fer mal a la mà a la final de la Copa del Rei contra el Polo, però recupera el migcampista Pepe Cunill. La participació de Bonastre a la “final-four” és dubtosa.
Els dos únics equips de la competició que no es juguen absolutament res en aquest tram final de la lliga s’enfrontaran demà a les 13 hores a les Pedritxes. Es tracta del CD Terrassa i el FC Barcelona, que acumulen 22 i 20 punts respectivament. Guillem Cortina i Víctor Guerra són baixa per a un duel que va acabar amb empat a quatre gols a la primera volta.