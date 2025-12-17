Gerard Rodríguez i Ariadna Costa, campions del Món

El terrassenc Gerard Rodríguez i la matadeperenca Ariadna Costa han entrat a la història després d’aixecar per primera vegada el títol de la Copa del Món que s’ha celebrat a la ciutat brasilera de Ribeirao Preto. Els espanyols es van imposar per 2 a 1 a la selecció brasilera a la final. Vitoria Marchezini i Sophia Chow es van avançar per 6/3 i 6/2 a Costa i Rodríguez. Ramos i García van igualar l’eliminatòria en batre per 1/6, 6/3 i 14-12 a Andre Baran i Felipe Loch. En el desempat, Ramos i Copsta van sumar el punt decisiu en derrotar Andre Baran i Rafaella Miller.
A banda del terrassenc i la matadeperenca, la resta d’integrants del combinat espanyol van ser els canaris Antomi Ramos, Álvaro García i Daniela Rodríguez i la jugadora de Melilla María Martínez, amb Carles Vicens com a capità.
La selecció espanyola va iniciar el seu camí en el torneig amb una impecable fase de grups que es va tancar amb un ple de victòries: 3-0 davant Puerto Rico, els Estats Units i Polònia. Van accedir al quadre final d’aquesta Copa del Món com a primers classificats del grup “D”.
Amb idèntica contundència es va classificar l’equip espanyol per a les semifinals en batre a l’enfrontament de quarts per 2 a 0 al Japó. Fent parella amb Daniela Rodríguez, Ariadna Costa es va imposar per 6/4 i 6/1 a Eri Homma i Erina Otsuka en dobles femenins, mentre que Antomi Ramos i Álvaro García van sumar el segon punt en el partit de dobles masculins superant a Satoshi Goda i Kengo Masuda per 6/0 i 6/4.
Van batre Itàlia en semifinals
A semifinals, els espanyols es van imposar per 2 a 1 a la vigent campiona del món, Itàlia, en la reedició de la final de l’any passat. Costa i Rodríguez van batre a la parella número 1 del rànquing mundial, Giulia Gasparri i Ninny Valentini per un ajustat 4/6, 6/4 i 10-7. Ramos i García van perdre el doble masculí per 6/4 i 6/3, però en el mixt de desempat, Costa i Ramos van segellar l’accés a la final en batre per 5/7, 6/4 i 10/7 a Michele Cappelletti i Sofia Cimatti.