Tot i que ja funciona des del passat mes d’agost, la Penya Barcelonista 1900 estrenarà oficialment la seva seu aquest dimecres, en un acte en què està prevista l’assistència del president del club blaugrana, Joan Laporta, així com la del futbolista egarenc del primer equip, Dani Olmo. També s’ha anunciat la presència de l’alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, i el regidor d’Esports, Alberto Muñoz. La inauguració serà a partir de les 18.30 hores al nou local de l’entitat, situat a la plaça de Sant Oleguer.
Després de molts anys a la rambla d’Ègara, la nova junta directiva, presidida per Cèsar Paüls i Vendrell, va optar per un trasllat a un local més ampli i a peu de carrer, i sense l’afegit d’haver de pujar escales. La Penya Barcelonista 1900 ja va obrir les portes per al primer encontre de la lliga d’enguany, que enfrontava al Mallorca i al Barça a Son Moix. Des de llavors, ofereix als socis la possibilitat de veure els partits del primer equip, a la lliga i a la Champions League.
Paüls, que va substituir a Maria Carme Florenza Casanova, presidenta fins al passat mes de juny, ja treballa des de l’estiu amb diversos objectius, un dels quals és augmentar el nombre de socis. En aquests moments, la Penya 1900 compta amb uns 350 socis, uns 150 més que quan la nova junta es va fer càrrec de l'entitat.