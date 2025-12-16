Esports

El Terrassa FC anuncia la baixa del davanter Joaco Peñalver

El davanter egarenc va arribar al club procedent de l'Olot

Publicat el 16 de desembre de 2025 a les 17:55
Actualitzat el 16 de desembre de 2025 a les 17:56

El Terrassa FC ha anunciat la baixa del davanter del primer equip Joaco Peñalver. L'extrem terrassenc, que va ser la tercera incorporació del Terrassa FC 2025-2026, ha disputat aquesta campanya un total de 351 minuts en deu partits oficials de Segona Federació, Copa Catalunya i Copa Federación. El Terrassa FC, en una nota oficial, va agraïr "el treball i l'esforç que Joaco ha demostrat durant aquests mesos al Terrassa i li desitja molta la sort en els seus pròxims reptes futbolístics i personals".

