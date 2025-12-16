El Terrassa FC anuncia la baixa del davanter Joaco Peñalver

El Terrassa FC ha anunciat la baixa del davanter del primer equip Joaco Peñalver. L'extrem terrassenc, que va ser la tercera incorporació del Terrassa FC 2025-2026, ha disputat aquesta campanya un total de 351 minuts en deu partits oficials de Segona Federació, Copa Catalunya i Copa Federación. El Terrassa FC, en una nota oficial, va agraïr "el treball i l'esforç que Joaco ha demostrat durant aquests mesos al Terrassa i li desitja molta la sort en els seus pròxims reptes futbolístics i personals".\r\n