La Runneada de Cap d'Any arribarà a la setzena edició

La plaça de Can Roca acollirà el darrer dia de l’any, el dimecres 31 de desembre, la setzena edició de la ja tradicional Runneada de Cap d’Any de Terrassa. La cursa s'ha presentat aquest dimecres a la sala d’actes de la Casa de l’Esport.\r\n\r\nEn va explicar el funcionament el representant del club organitzador, el Nenazas Running Club, Emilio Sánchez, que va estar acompanyat del president de l’Associació de Veïns de Poble Nou-Zona Esportiva, Cesáreo Avellaneda, i del regidor d’Esports, Alberto Muñoz. La prova, que manté el seu caràcter festiu, gratuït i no competitiu, va aplegar l’any passat més d’un miler d’atletes pels carrers de la ciutat.\r\n\r\nLa Runneada de Cap d'Any començarà a les 18 hores i tindrà un recorregut de 6 quilòmetres pels carrers de la ciutat.\r\n