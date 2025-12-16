La primera cita de sala de la temporada

Aquest dimecres s’inicia una nova edició del Campionat de Catalunya masculí de hockey sala amb dos partits que es disputaran a Terrassa. Al pavelló del Club Egara debutarà l’actual campió de la competició, el Júnior que s’enfrontarà al HC Sant Cugat, a partir de les 21.30 hores. Tres quarts d’hora abans, haurà començat la seva participació l’actual subcampió, l’Atlètic, que tindrà de rival al Vallès Esportiu, en el pavelló de Can Salas.
La competició masculina està programada amb dos grups, tots dos amb la participació de cinc equips. En el grup 1, a més de Júnior i HC Sant Cugat, també participen dos equips egarencs, Egara 1935 i Línia 22, i el FC Barcelona. En el grup 2, a més dels dos equips de Can Salas, Atlètic i Vallès Esportiu, també hi prenen part el Club Egara, el CD Terrassa i el Matadepera’88. Hi haurà un total de cinc jornades, ja que no hi ha doble volta, i a cada jornada hi ha un equip que descansa. Aquesta fase de grups finalitzarà l’11 de gener de 2026, amb la disputa de l’encontre entre l’Egara 1935-Júnior, corresponent al grup 1.
Els dos primers de cada grup es creuaran en unes semifinals que està previst que se celebrin el 17 de gener, en el pavelló del Club Egara, a les seves instal·lacions del Pla del Bon Aire. El partit per al tercer i quart lloc també es disputarà a aquest mateix escenari i la final, en canvi, es jugarà al pavelló de Can Jofresa, com ja va passar en l’edició del Campionat de Catalunya de l’any passat. Tots dos encontres estan programats per al dia 18 de gener. La final, a les 18.30 hores.
La final de l’edició passada va enfrontar a Atlètic i Júnior, en un partit trepidant i que es va decantar per als santcugatencs gràcies a un stroke. Els de Can Salas, que perdien per 3 a 0, van aconseguir empatar, però van acabar penjant-se la medalla de plata.
Grup únic
Pel que respecta al Campionat de Catalunya de la categoria femenina, se celebrarà amb un grup únic. En aquesta edició, només hi prendran part tres equips, Atlètic, Club Egara i Júnior, que s’enfrontaran pel sistema de lligueta. La competició començarà el 10 de gener de 2026 amb el derbi entre les del Pla del Bon Aire i les de Can Salas. La final es disputarà el mateix dia que la masculina i també a Can Jofresa, però a partir de les 17 hores. L’Egara, que es va imposar al Júnior a la final, és el vigent campió.