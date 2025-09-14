Golejada d'escàndol de l'Atlètic, derrota del CD Terrassa i triomf del Club Egara

La primera jornada de la lliga masculina de hockey ha acabat amb sengles triomfs de l'Atlètic i del Club Egara i una derrota del CD Terrassa.
A Can Salas, l'Atlètic s'ha estrenat golejant per 9 gols a 1 el Jolaseta basc en un duel d'incontestable domini dels de Roger Pallarols. Arnau Gutiérrrez ha obert el marcador al minut 9. Peio Gárate ha aprofitat l'únic penal-córner que ha llançat l'equip del terrassenc Marc Salvatella per establir l'empat a un. Tancat a la seva línia de 22, el Jolaseta amb prou feines ha generat perill. El duel ha estat un passeig militar per a l'Atlètic, que ha tancat el primer període amb dos gols més, obra de Jordi Bonastre i Marc Albericio.
Al segon acte, Gutiérrez ha fet el 4 a 1 i Bonastre ha anotat també el seu segon gol de penal-córner amb el temps acabat. A la represa han continuat les oportunitats per als locals, que han marcat quatre dianes més, obra de Quim Malgosa en una rematada per l'escaire i el debutant argentí Ignacio Nepote i dos més, ja al quart període, d'Arnau Pérez de penal i Marc Escudé a dos minuts per al final.
Més complicat ho ha tingut el Club Egara en la seva visita al Pau Negre davant del FC Barcelona, on ha guanyat per 1 a 2 gràcies a dues dianes als deu minuts finals. Pol Compta ha avançat als blaugranes de penal al minut 18, però els d'Andrew Wilson han remuntat gràcies als gols de Martí Soler i Albert Font.
Per la seva banda, el CD Terrassa ha caigut per 2 a 0 a San Sebastián de los Reyes davant del Sanse Complutense. José San Millán ha obert el marcador al minut 35 i Pablo Monterrubio ha anotat el 2 a 0 definitiu al minut 54.