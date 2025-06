Guillem Hernández torna al San Cristóbal, que també anuncia la continuïtat de Peke

El centrecampista barceloní Guillem Hernández torna al San Cristóbal, on va jugar durant dues temporades, la 2022-2023 i la 2023-2024. Després d'un any a la Montañesa, ha arribat a un acord per tornar a formar part de la plantilla de l'entitat parroquial. La campanya passada, el migcampista va jugar 22 encontres amb el conjunt barceloní, amb un total de 1.629 minuts i va marcar un gol.

D'altra banda, el San Cristóbal també ha fet oficial la continuïtat del centrecampista Adrián Cabrerizo "Peke", que tenia llicència en actiu amb el club, però faltava saber la seva intenció de continuar una temporada més a la plantilla. Finalment, el club i el jugador format a les seves categories inferiors, han acordat la seva continuïtat.

Amb aquestes dues novetats, la plantilla de Cristian García de cara a la temporada 2025-2026 ja té 13 efectius. A més de Guillem i Peke, han renovat respecte a la plantilla de la passada campanya el porter Carles Segura, els defenses Ricki Calamardo, Joan Cervós i Carlos Olmo i els davanters Mario Cantí i Marc Río. A més, s'ha fitxat al porter Adrián Tapia, al centrecampista egarenc Àlex Fernández i a l'extrem Éric Jiménez. Lamine i Ayoub també tenen llicència en vigor i ara falta saber si continuaran a la plantilla de la pròxima campanya.