Borja López deixa el Terrassa FC

El Terrassa FC i Borja López han arribat a un acord per a la rescissió del contracte que els unia fins al 30 de juny de 2026 i ser baixa del primer equip terrassista. Nascut a Terrassa el 25 de novembre de 1992, el defensa central iniciava la seva segona campanya en l'equip de Víctor Bravo.\r\n\r\nEn la nota oficial, el club ha volgut agrair "el treball, l’entrega i el sacrifici que Borja López ha demostrat durant aquest darrer any al club i li desitgem molta sort i èxits en els seus futurs reptes futbolístics i personals".\r\n\r\nBorja López va fitxar pel conjunt terrassista l'estiu passat, procedent del Badajoz i la passada temporada va disputar un total de 25 partits, 22 d'ells com a titular. Aquesta baixa deixa vacant una fitxa sènior a la plantilla del Terrassa FC i ara caldrà veure si es decideix fer alguna incorporació per ocupar el seu lloc.\r\n