“L’equip ja ha passat per això i s’ha aixecat”

Els resultats no estan acompanyant al Terrassa FC en els darreres jornades i ha enllaçat sis partits consecutius sense guanyar. Especialment dolorós va ser el resultat de la passada setmana a l’Estadi Olímpic contra el Castellón “B”, que va acabar amb un 1 a 4 per als visitants. Jaime Barrero, un dels indiscutibles a l’onze titular des de l’inici de temporada, demana fer autocrítica per millorar el que no acaba de funcionar.
“Portem una ratxa de resultats que no és bona. És veritat que, quant al joc va haver-hi un parell de partits que l’equip va estar bé i en va merèixer més, però l’altre dia va ser un cop de realitat i que amb el que estem fent ara mateix” a l’equip no li arriba per guanyar. El centrecampista aragonès considera que “cal fer autocrítica, tenir aquesta humilitat de veure en què estem fallant” i assegura que, ara, l’equip està enfocat a portar als partits tot el que fa bé en els entrenaments.
“Definitivament, hem de donar una miqueta més per aconseguir una victòria com més aviat millor i tallar aquesta dinàmica negativa”, va manifestar Jaime Barrero. El jugador del Terrassa FC va apuntar que “a aquesta categoria hi ha equips que tenen molt nom, però com es va veure l’altre dia, si no estàs ajustat, sobretot a nivell defensiu, qualsevol equip té qualitat per a fer-te mal”. El migcampista va recordar que diumenge passat, l’equip s’enfrontava a un Castellón “B” amb “xavals joves que tenen molta qualitat i nosaltres no vam estar gens bé, sobretot en l’aspecte defensiu, i ens ho van fer pagar”.
La realitat d’ara
Jaime Barrero va admetre també que “la realitat, ara mateix, és que estem en una situació complicada, que l’altre dia ens van donar un bon cop”, però va recordar que “l’equip crec que ja ha passat per situacions així durant la temporada i s’ha aixecat i estem treballant bé per tallar aquesta dinàmica”. El jugador aragonès va comentar que “la meva sensació és que l’equip té aquesta ambició de voler guanyar, si bé és veritat que, a vegades, les coses no surten com un vol”.
Jaime Barrero opina que el repte és “continuar confiant en el que estem fent”, tot i que “hem de millorar, òbviament, també cadascun des de l’individual”. Va dir que “l’equip té aquesta capacitat, perquè mai, la veritat, ens hem ensorrat i hem de continuar treballant. No en queda una altra, això segueix i queden molts partits encara”, va declarar.
“Tots els equips del grup tenen moltíssim nivell i hem de guanyar. Aquest cap de setmana anem al camp dwel Torrentm, l’últim, però per a res és un equip senzill. Ho va demostrar la setmana passada i va guanyar a l’Espanyol “B”. Tenen bons jugadors i és un camp molt complicat”, va declarar.