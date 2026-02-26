Vaga dels àrbitres catalans de futbol sala

La Federació Catalana de Futbol i els àrbibres de futbol sala han decidit fer vaga aquest cap de setmana (del divendres 27 de febrer al diumenge 1 de març) com a protesta per l'agressió de l'àrbitre del partit de futbol sala entre el Canet i la Unió Santa Coloma de Gramenet disputat dissabte passat. Quan faltaven pocs minuts per acabar el partit, un aficionat visitant va colpejar el col·legiat amb una ronyonera.
En un comunicat conjunt, la Federació Catalana i el col·lectiu arbitral expliquen que "des del primer moment hem estat en contacte permanent amb l'àrbitre afectat, oferint-li tot el suport necessari, tant a nivell personal com institucional, i fent costat al conjunt del col·lectiu arbitral".
Aquest cap de setmana, per tant, no es disputarà cap partit de futbol sala que hagués de dirigir un col·legiat català.
Assegura la Federació que "continuarà treballant amb determinació per garantir que els camps de futbol i els pavellons de futbol sala siguin espais segurs, de respecte i de convivència".
D'altra banda, el Santa Coloma ha emès un comunicat condemnant els fets i explicant que no descarten prendre accions legals contra l'agressor, que era aficionat del seu equip i familiar de segon grau d'un dels seus jugadors.