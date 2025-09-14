Igualada del San Cristóbal en un partit equilibrat

El San Cristóbal ha empatat a un gol a la segona jornada de la lliga de la Tercera Federació en un partit presidit per l'equilibri de forces entre tots dos equips. En el primer encontre com a locals, els de Cristian García han igualat amb un Vic molt treballador. La pròxima setmana, els parroquials visitaran el Peralada.
Els primers 45 minuts han ofert molt poc en l'aspecte ofensiu. Els dos equips s'han vigilat amb intensitat i no hi ha hagut gaires accions atacants per destacar. En el minut 16 i després d'un llançament de falta, Mario Cantí, que seria substituït per lesió abans del descans, ha rematat fora.
Els egarencs han gaudit d'una doble oportunitat, en el minut 22. Marc Mujal ha protagonitzat una jugada personal que ha finalitzat amb un xut que ha rebutjat el porter visitant Agustín Mora. Després d'un parell de refusos, la pilota ha anat a peus de Joan Cervós que s'ha tornat a trobar la bona intervenció del porter del conjunt osonenc.
La segona meitat ha sigut més entretinguda quant a ocasions i arribades a les àrees. S'ha mantingut el frec a frec i la lluita entre els dos equips. El San Cristóbal ha començat dominant i, després d'alguna arribada sense perill, ha estrenat el marcador. En el minut 7, Marc Río ha assistit a Konu i el davanter, per baix, ha sorprès el porter del Vic.
Aquest 1 a 0 ha durat ben poc i, en el minut 11, Chema Moreno ha progressat pel cantó dret i ha centrat per a Ignasi Quer que, amb una rematada creuada, ha superat a Carles Segura. Els parroquials han reaccionat amb enteresa i Éric Jiménez ho ha provat de falta, però la pilota ha sortit per sobre del travesser de la porteria del conjunt visitant.
Ha pogut marcar el San Cristóbal en una bona acció de Salva Torreño. La seva centrada l'ha tocat de cap Joan Cervós i Peke, venint des de darrere, ha rematat, també de cap, fora, amb tot a favor. Arnau Prat, tot sol, també ha pogut marcar per als vigatans i, en el temps afegit, i en un córner, Raúl Ferrer ha rematat fora una assistència de Marc Río.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Salva Torreño, Otero (Peke, m. 74), Raúl Ferrer, Joan Cervós, Guillem, Max Llovera, Raúl Pérez (Bafode, m. 67), Mario Cantí (Marc Río, m. 36), Marc Mujal (Éric Jiménez, m. 46) i Konu.