Jordi Fitó no continuarà entrenant el CD Terrassa

La junta directiva del CD Terrassa ha decidit substituir l'"staff" tècnic del seu equip masculí de cara a la temporada vinent. Jordi Fitó, que acaba contracte a final de temporada, no continuarà a la banqueta de les Pedritxes, on ha estat les sis darreres temporades. La primera va fer d'ajudant de Ramon Rius, les dues següents amb Carlos García Cuenca i les tres últimes com a primer entrenador. Fitó compaginava fins ara aquest càrrec amb el de segon entrenador de la selecció espanyola absoluta femenina, al costat de García Cuenca.
La directora tècnica del club, Sònia de Ignacio, explica així la decisió: "Els entrenadors tenen els seus cicles. Estem molt contents amb la seva feina, però ara venen dos anys molt intensos a nivell de seleccions i no podria tenir la implicació necessària. És un bon moment per fer el canvi. Estem treballant per buscar un nou entrenador per a la temporada vinent".
Jordi Fitó ha fet créixer de forma més que notable el CD Terrassa en les darreres temporades, convertint un equip acostumant a lluitar per la permanència en un conjunt amb aspiracions de lluitar entre els millors de la lliga. No té clar encara el seu futur: "Estic escoltant ofertes. La meva intenció és entrenar a prop de casa, ja que ho he de compatibilitzar amb la meva tasca a la selecció femenina. Encara no hi ha res tancat", assegura el tècnic, que no descarta dirigir algun equip femení.
Abans d'asseure's a la banqueta del primer equip, Fitó va guanyar els Campionats d'Espanya d'herba i de sala amb els juvenils del CD Terrassa. Anteriorment, havia entrenat els cadets i els juvenils de l'Atlètic i va ser també tècnic assistent d'Andreu Enrich al primer equip femení.
Stefi Piris continuarà
Pel que fa a la línia femenina del CD Terrassa, el club ha confirmat la continuïtat, almenys una temporada més, d'Stefi Piris com a entrenadora. Piris es va fer càrrec del conjunt femení de les Pedritxes fa dues temporades.