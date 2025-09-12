La clau per al CD Terrassa masculí: confirmar la bona línia de la segona volta

El CD Terrassa inicia avui una nova aventura a la Divisió d’Honor masculina amb el repte de consolidar el pas endavant de la temporada passada. Els de Jordi Fitó van signar un any de contrastos: només 12 punts a la primera volta, però una segona part de campionat excel·lent amb 24 punts sumats, que van catapultar l’equip fins als 36 totals. Els egarencs es van quedar a prop de les posicions de privilegi, finalitzant la lliga en cinquena posició, i van confirmar que poden competir contra qualsevol rival.
L’equip ha perdut quatre peces importants: l’internacional Edu de Ignacio-Simó, que jugarà als Països Baixos, Oriol Sacristán, que marxa a la lliga belga, Pol Calonnge, qui ha arribat a Itàlia, i Sergi Sanmartín, que ha penjat l’stick. L’única incorporació que ha concretat l’equip de les Pedritxes ha estat la del migcampista Víctor Guerra, un producte de la casa que l’estiu del 2019 va deixar l’equip per marxar a la lliga belga, on ha estat les sis darreres temporades. A més, han fet el salt al primer equip els joves Jorge Ortega, Biel Roca i Guillem Cortina.
La pretemporada no ha estat senzilla per al CD Terrassa. Al Campionat de Catalunya, els de Jordi Fitó van perdre contra l’Atlètic (2-3) i el Polo (6-1), i en el partit pel cinquè lloc va empatar amb el Barça (2-2), cedint en els “shoot-outs”.
El debut a la lliga serà a domicili. Aquest dissabte a les 15 hores, els de les Pedritxes es veuran les cares amb el Sanse Complutense, setè classificat el curs 2024-25. El duel directe disputat a San Sebastián la temporada passada va acabar en taules (2-2).
Jordi Fitó, entrenador del CD Terrassa
“Ens hem de fer molt forts a casa i reduir els gols en contra”
Com arriba l’equip a l’inici de temporada? Ha estat una pretemporada dura físicament, amb dobles sessions d’entrenament i quatre partits de nivell contra rivals que ens han exigit al màxim. Crec que arribem preparats per competir contra qualsevol equip.
Quins objectius es marca l’equip aquest curs? Volem competir partit a partit i veure fins on ens porta la temporada. La segona volta del curs passat vam sumar 24 punts, i això no va ser casualitat. Seguirem amb la mateixa mentalitat.
Què cal millorar per fer un pas endavant? Ens hem de fer molt forts a casa i reduir els gols en contra. Si aconseguim això, competirem millor perquè tenim un equip ofensiu potent.
Com valora la plantilla i el paper de les noves incorporacions? És ideal tenir un segon equip amb gent jove que dona competitivitat als del primer equip, que no poden relaxar-se, Els jugadors que pugen del planter tindran participació, perquè volem apostar per la gent del club.
Quina lectura fa del nivell de la lliga? Hi ha un nivell molt igualat i tothom pot perdre punts contra tothom. Això la fa molt emocionant. Una possible sorpresa podria ser el Sanse Complutense, que aquesta campanya ha reforçat molt bé.