La Cursa Fanny Sallés espera arribar als 2.500 participants

Continuar fomentant l'esport femení, la solidaritat i la salut són els grans objectius de la dotzena edició de la Cursa Fanny Sallés - Cursa de les Dones de Terrassa, que se celebrarà d'aquí a poc més de tres setmanes, el diumenge dia 4 d'octubre del 2026 a partir de les 10 hores al Parc dels Catalans.
La prova, que serà la primera després de la dimissió de David Otero com a president de l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa, s'ha presentat aquest dijous a l'Ajuntament de Terrassa de la mà de la nova presidenta, Marina Cano, i l'alcalde Jordi Ballart.
La prova manté el seu recorregut de 5 quilòmetres, amb sortida i arribada al Parc dels Catalans. La participació és oberta a tothom, dones i homes. Es pot fer corrent o caminant. La sortida es donarà a la Rambla d'Ègara, a l'altura del carrer del Doctor Cabanes en sentit nord, fins al Passeig del Vint-i-dos de Juliol. Es passarà pel Passeig de les Lletres i se seguirà fins al carrer Major de Sant Pere, passant per la Seu d'Ègara, el pont de Sant Pere, la Creu Gran, el carrer del Passeig, el Camí Fondo, el carrer de Sant Pau, la Font Vella, la Plaça Vella, el carrer dels Gavatxons, el de Sant Pere, el carrer de Gaudí, La Rasa i de nou la Rambla d'Ègara en sentit sud fins a arribar al punt de sortida.
Una part de la recaptació serà per a la fundació Oncolliga, una entitat terrassenca sense ànim de lucre que té per finalitat principal l’atenció psicosocial a persones amb càncer i les seves famílies. Les inscripcions en línia romandran obertes fins al dimecres 30. Es podran fer, de manera presencial, el dissabte 3 d'octubre a la Fundació Busquets durant la recollida de dorsals, de 10 a 14 i de 16 a 20 hores, com també el divendres de 17 a 20 hores.
En el seu parlament, l'alcalde Jordi Ballart ha donat la benvinguda a la nova presidenta, Marina Cano i n'ha celebrat l'arribada. "Teníem moltes ganes de canviar, especialment les maneres de fer", ha dit en referència a l'etapa anterior. Ha recordat també la Fanny Sallés, qui dona nom a la prova. "La Fanny era una dona valenta amb molts valors. Va ser tot un referent del periodisme esportiu a la ciutat". "Som davant una cursa plenament consolidada, que volem que esdevingui un referent, com la Cursa de les Dones de Barcelona", ha afegit amb relació a "una cursa que és molt més que esport, és una gran festa ciutadana, un gran moment per fer salut, solidaritat i ciutat".
Per la seva banda, Marina Cano ha assenyalat el caràcter obert, solidari i inclusiu de la prova. "Volem que segueixi creixent i que continuï tenint sentit per a la ciutat, que sigui un lloc de trobada, que serveixi perquè moltes dones s'iniciïn en la pràctica esportiva, encara que sigui fent la cursa caminant, i que estigui oberta a la ciutat, que hi participin tota mena de clubs, entitats, empreses, associacions i voluntaris".
Objectiu: 2.500 participants
En l'edició de l'any passat hi van participar 2.300 persones. Enguany, l'objectiu és superar les 2.500. "Hores d'ara ja tenim més de mil participants inscrits, més dels que hi havia l'any passat a hores d'ara", ha assenyalat Cano.
En paral·lel, se celebrarà un concurs de fotografia, ja que "darrere de cada dorsal hi ha mil maneres de viure la cursa". En acabar, es proposa també una sessió de zumba, així com diverses barres al "village" per fer un refrigeri entre corredors, familiars i aficionats.
Els voluntaris seran, un any més, fonamentals per a la Cursa de les Dones. N'hi haurà uns 120.