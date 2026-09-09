Multes a la zona blava en una jornada que l’Ajuntament havia anunciat com a gratuïta: "No m'ho creia"

Dues persones denuncien haver estat sancionades aquest dimecres per estacionar sense tiquet a la zona blava de Terrassa, tot i que l’Ajuntament havia anunciat que, amb motiu de les restriccions de mobilitat decretades per l’episodi de pluges, "durant tota la jornada de demà (aquest dimecres) tampoc serà necessari pagar la zona blava". Els dos casos s’han produït aquesta tarda, a partir de les 17 hores, després que al migdia es recuperés la normalitat en la mobilitat arreu del país.
Una de les persones afectades és Justine Cooman, que assegura que ha rebut una multa de 40 euros després d’haver estacionat al carrer de Pi i Margall. Segons consta en l'imprès de denúncia, la infracció s'ha produït a les 17.36 hores i correspon a "estacionar en zona regulada per parquímetre sense el tiquet d’autorització durant la primera hora de servei". Cooman explica que havia vist la notícia sobre la gratuïtat de la zona blava i, per aquest motiu, no ha tret cap tiquet. "Havia vist la notícia i he pensat: 'No ens hem de preocupa'. Quan m'ho ha dit el meu marit, no m'ho creia'", relata.
El segon cas l'explica en Josep Lluís, que assegura haver rebut una sanció de 60 euros també per estacionar sense haver abonat l’import corresponent. En el seu cas, però, sí que ha coincidit amb l’agent que li estava imposant la denúncia. Després de justificar-se dient que l’Ajuntament havia anunciat que la zona blava seria gratuïta durant tot el dia, l'agent l’agent li hauria indicat que, un cop finalitzades les restriccions de mobilitat, el cos havia rebut instruccions dels seus comandaments de sortir novament al carrer i reprendre el servei amb normalitat.
Després d’algunes denúncies més al llarg de la jornada, aquest mateix vespre, l’Ajuntament de Terrassa ha confirmat al Diari que “tenint en compte la confussió, les sancions que s’han posat quedaran anul·lades”.