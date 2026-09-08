Egara-Atlètic i Júnior-Terrassa, semifinals del Campionat de Catalunya de hockey

Les instal·lacions del Club Egara, al Pla del Bonaire, acolliran aquest diumenge a la tarda les finals del Campionat de Catalunya de Divisió d’Honor. La masculina començarà a les 17 hores i la femenina a les 19.
A la competició masculina ja ha finalitzat la fase de grups i han quedat determinades les dues semifinals, que es disputaran dijous, amb presència dels tres conjunts terrassencs que han disputat la competició. A les 20.15 hores, el Club Egara s’enfrontarà a l’Atlètic al Pla del Bonaire en el primer derbi terrassenc de la temporada. La segona semifinal la disputaran, també dijous, a les 21 hores el Júnior i el CD Terrassa a Sant Cugat. La final masculina, que tindrà participació egarenca, es disputarà diumenge a les 17 hores al Pla del Bonaire.
L’Egara, primer de grup
Dilluns al vespre es van disputar els darrers partits de la primera fase d’aquest Campionat de Catalunya. Al grup “B”, Club Egara i CD Terrassa van empatar a un gol al Pla del Bonaire. Marco Aguirregomezcorta va inaugurar el marcador al minut 27, mentre que l’escocès del CD Terrassa Iain McFadden va signar les taules en un llançament de penal-córner quan faltaven poc més de cinc minuts per arribar al final. L’Egara va acabar primer de grup amb 4 punts, seguit del CD Terrassa amb dos i un del Polo, que va ser tercer.
Al grup “A”, l’Atlètic va imposar-se per un contundent 3 a 0 al FC Barcelona. Pau Galí va aprofitar un penal per obrir el marcador al minut 36. Cinc minuts més tard, Arnau Gutiérrez va fer el segon. Oriol Campos va anotar el tercer al minut 57. El Júnior va acabar primer amb sis punts, per tres de l’Atlètic i zero del Barça.