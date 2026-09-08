Sandra Domene torna a la porteria del CN Terrassa

Esports

Havia deixat el waterpolo el maig del 2024 amb 24 anys, però ha decidit reincorporar-se

  • La portera Sandra Domene, en una imatge d'arxiu

ARA A PORTADA

Publicat el 08 de setembre de 2026 a les 12:43
Actualitzat el 08 de setembre de 2026 a les 12:44

El CN Terrassa ha anunciat a través de les seves xarxes socials el retorn de Sandra Domene a la disciplina del primer equip femení de l’entitat. Domene, de 26 anys, es va formar a les categories inferiors del club i era una de les fixes al primer equip, a les ordres del tècnic Xavi Pérez. Va plegar després de 18 anys al club.

Fa més de dos anys va anunciar la seva retirada del waterpolo professional després que l’anterior junta directiva li comuniqués que no comptava amb ella de cara a la temporada vinent.

La terrassenca era fins ara una de les delegades del primer equip femení del CN Terrassa. Davant la vacant que s’ha produït a la porteria, s’ha decidit que torni a formar part de la plantilla.

Domene va anunciar la seva retirada el maig del 2024 denunciant “la falta de confiança, falta de respecte i falta de professionalitat per part del president i de tota la junta directiva, incloent-hi el nou cos tècnic”.

L’equip s’estrenarà dimecres a les 21 hores a la Copa Catalunya a la piscina del CE Mediterrani.

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