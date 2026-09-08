Sandra Domene torna a la porteria del CN Terrassa

El CN Terrassa ha anunciat a través de les seves xarxes socials el retorn de Sandra Domene a la disciplina del primer equip femení de l’entitat. Domene, de 26 anys, es va formar a les categories inferiors del club i era una de les fixes al primer equip, a les ordres del tècnic Xavi Pérez. Va plegar després de 18 anys al club.\r\n\r\nFa més de dos anys va anunciar la seva retirada del waterpolo professional després que l’anterior junta directiva li comuniqués que no comptava amb ella de cara a la temporada vinent.\r\n\r\nLa terrassenca era fins ara una de les delegades del primer equip femení del CN Terrassa. Davant la vacant que s’ha produït a la porteria, s’ha decidit que torni a formar part de la plantilla.\r\n\r\nDomene va anunciar la seva retirada el maig del 2024 denunciant “la falta de confiança, falta de respecte i falta de professionalitat per part del president i de tota la junta directiva, incloent-hi el nou cos tècnic”.\r\n\r\nL’equip s’estrenarà dimecres a les 21 hores a la Copa Catalunya a la piscina del CE Mediterrani.\r\n