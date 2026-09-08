El CN Terrassa s'estrena a la Copa Catalunya de waterpolo

Els dos equips del CN Terrassa comencen aquesta setmana la temporada 2026-2027 amb la disputa dels quarts de final de la Copa Catalunya de waterpolo. El conjunt masculí serà el primer a entrar en escena. Els de Sergi Mora s'estrenaran aquest dimarts a les 21 hores a la piscina de l'Àrea Olímpica davant del CN Rubí en el partit d'anada de la ronda de quarts de final de la competició. La tornada tindrà lloc el dijous 10 de setembre.
L'equip de Mora arriba a la cita després de quatre setmanes de preparació Tot i no haver pogut treballar amb tota la plantilla, el tècnic manresà destaca el compromís i la bona feina dels seus homes: "Comencem la Copa Catalunya, una competició que ens anirà molt bé per agafar ritme. Serà un torneig molt interessant i ens servirà de rodatge abans de l'inici de la lliga". El Natació debutarà a la lliga espanyola el dissabte 19 de setembre a les 17 hores a la piscina del Real Canoe madrileny.
Mora disposa de tots els seus efectius a excepció de Xavi Teclas, que arrossega una lesió encara pendent de valoració. Els internacionals que han disputat els Jocs del Mediterrani es van incorporar als entrenaments divendres passat, mentre que els que van disputar el Mundial de 4x4 ho van fer el dilluns.
Les altres tres eliminatòries d'aquesta Copa Catalunya masculina són les següents: Sant Andreu-Barceloneta, Mediterrani-Sabadell i Mataró-Barcelona. Les semifinals es disputaran dissabte i la final diumenge, en ambdós casos a la piscina del CN Montjuïc.
Copa Catalunya femenina
D'altra banda, l'equip femení del Natació s'estrenarà dimecres a les 21 hores a la piscina del CE Mediterrani en els quarts de final de la Copa Catalunya. El duel de tornada de quarts es jugarà aquest mateix dissabte a Terrassa. Xavi Pérez afronta aquest primer compromís oficial de la temporada amb bones sensacions: "El Mediterrani és un equip fort, que aquest any s'ha reforçat encara més amb alguns fitxatges. Tenim moltes ganes de començar a competir".
L'equip afronta els quarts de final amb les absències de Paula Prats i la neerlandesa Nina Ten Broek, que es van lesionar amb les seves respectives seleccions i seran baixa per a aquest principi de temporada. Alice Williams, per la seva banda, no s'ha incorporat encara a l'equip.
Les altres tres eliminatòries de quarts són les següents: Sant Feliu-Mataró, Catalunya-Sant Andreu i Barceloneta-Sabadell. Les semifinals es disputaran el dissabte 19 i la final el diumenge 20 de setembre a Mataró.