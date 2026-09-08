El San Juan, primera cita per al Terrassa FC a la Copa Federació

La primera parada del Terrassa FC a la lliga de la Segona Federació es va satisfer amb un triomf a domicili, en el camp del Calamocha i, la segona estació de la temporada oficial porta als d’Oriol Alsina a Pamplona, per disputar l’eliminatòria corresponent a la Copa Federació, una competició que, a més de poder suposar un títol, també facilita l’accés a la Copa del Rei d’enguany.
En el marc d’aquesta Copa Federació, el conjunt terrassista visita dimecres l’AD San Juan, en un partit que està previst que s’iniciï a les 20.15 hores. L’encontre el dirigirà l’àrbitre Íber Almárcegui Bozal, del col·legi aragonès.
L’expedició va marxar dimarts cap a terres navarreses sense el lesionat Sem Dirks i quatre jugadors que van quedar fora de la llista de convocats: Ferran, Gabri, Max Marcet i Sergio Cortés. Els escollits per a aquest compromís són els porters Marcos Pérez i Pacheco, els defenses Iker Reche, Fran Moreno, Mario Domingo, Palacios, Auzokoa i Beamonte; els centrecampistes Molina, Jaime Barrero, Mármol, Albert Celma, i Álex López; i els davanters Guti, Sergio Montero, Dano Lourens, Nahuel, Marcos Mendes i Frodo.
Pot ser una bona ocasió perquè juguin alguns dels futbolistes que no van participar diumenge a la lliga i Alsina va comentar que “tothom ha de tenir la seva oportunitat i anem allà a guanyar”.
Debut amb golejada
L’AD San Juan milita en el grup XV a la Tercera Federació i va debutar el passat dissabte a la lliga amb un clar triomf per 5 a 0 contra el CD Cortés. L’equip pamplonès intenta tornar a la Segona Federació, categoria en la qual va participar les temporades 2021-2022, amb un sisè lloc i 51 punts, 2022-2023, vuitè amb els mateixos punts i la 2023-2024, amb una catorzena posició i 33 punts, lloc que els va condemnar al descens.
En les dues últimes campanyes a la Tercera Federació, l’AD San Juan ha lluitat per l’ascens, però no l’ha aconseguit tot i que s’ha classificat sempre per disputar el “play-off” per pujar de categoria. La temporada 2024-2025 va ser tercer, amb 64 punts mentre que la passada va finalitzar la fase regular de la lliga en el cinquè lloc, amb 52 punts. La millor classificació de la seva història va ser la temporada 2012-2013, quan el conjunt navarrès es va proclamar campió de la ja desapareguda Tercera Divisió.