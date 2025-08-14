La selecció femenina va obtenir el bitllet per al Mundial 2026

La classificació per a les semifinals de l'Eurohockey de Mönchengladbach (Alemanya) de la selecció espanyola femenina li ha comportat també un altre premi important. El combinat de Carlos García Cuenca s'ha convertit en la sisena selecció a assegurar la seva presència en el Mundial de 2026 que se celebrarà conjuntament a Amstelveen (Països Baixos) i Wavre (Bèlgica), entre el 15 i el 30 d'agost de l'any que ve.\r\n\r\nBèlgica i Països Baixos es van classificar directament com a seleccions amfitriones mentre que Alemanya i l'Argentina ho van fer a través de la FIH Hockey Pro League. Altrament, els Estats Units va aconseguir el seu bitllet en la Pan American Cup 2025. Les restants places es decidiran en els campionats continentals d'Àsia, Àfrica i Oceania, i en els tornejos classificatoris de l'any 2026.\r\n