Els mòbils de Terrassa rebran una nova alerta de Protecció Civil

El proper dimecres 8 d'octubre, a les 10 hores, els telèfons mòbils de totes les persones que es trobin a Terrassa —ja siguin residents o de pas per carretera o ferrocarril— rebran una prova d'alerta de Protecció Civil de la Generalitat. El missatge que apareixerà a les pantalles serà el següent: "Prova d'alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. No truquis al 112, és una prova. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te. És una prova".
Aquest avís s'enviarà en català, castellà i anglès i anirà acompanyat d'un so estrident i diferent del to habitual dels mòbils. Per aturar-lo, només caldrà llegir el missatge i prémer la tecla que aparegui a la pantalla. Per aquelles persones que, per raons laborals o per una sensibilitat elevada a certs tons, no desitgin rebre l'alerta, poden posar el telèfon en mode avió o apagar-lo.
Protecció Civil recorda que, en cap cas, caldrà trucar al 112. Es tracta d'una prova tècnica del sistema ES-Alert, pensat per difondre de manera ràpida i massiva informació en situacions d'emergència greu. Només en casos reals s'utilitzarà per donar instruccions a la població, com ara el confinament en cas d'un accident químic, inundacions o altres situacions d'emergència on calgui evitar determinades accions.
Amb aquest assaig, Protecció Civil continua testant el funcionament del sistema d’enviament d’alertes massives a la demarcació de Barcelona, que ja s’ha provat en altres punts del territori català.