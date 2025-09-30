“Hat-trick” de Bernat Roset al derbi de la Divisió d'Honor "B"

Continua l’excel·lent inici de temporada del Vallès, que ha guanyat els tres primers partits de lliga. En aquesta tercera jornada, el conjunt que prepara Xavi Trenchs es va imposar per 5 gols a 3 al camp Josep Marquès a l’altre equip terrassenc del grup primer, el Línia 22. El protagonista del matx va ser Bernat Roset, que va signar un “hat-trick” per a l’equip de Can Salas.
El Línia 22 es va posar per davant en el marcador gràcies a un llançament de penal-córner executat per Pau Broto al minut 8. Va contestar el Vallès sis minuts després mitjançant Abel Serrano, que va establir l’empat a un gol amb què es va arribar al descans.
A la represa, el domini dels amfitrions va passar a ser incontestable. Quatre dianes consecutives els van situar 5 a 1. Als primers minuts del tercer període, Bernat Roset va anotar dues dianes, la primera de penal i la segona de jugada. Amb el 3 a 1, els de Trenchs van poder jugar amb molta més comoditat. Ja al quart acte, de nou Roset i Quim Coral van anotar els altres dos gols. Ja amb tot decidit, Pau Broto va fer el segon gol dels visitants i al penúltim minut, Joel Torres va establir el 5 a 3 definitiu.
La Real Sociedad 1927 i el Vallès són els únics equips del grup que acumulen tres victòries. El Línia 22, que suma ja dues derrotes, és sisè amb tres punts.
Una reacció necessària
Al grup segon de la Divisió d’Honor “B” masculina, l’Egara 1935 va sumar els seus primers punts de la temporada en batre a domicili per 1 a 3 a un San Pablo Valdeluz que encara no coneixia la derrota.
Els tres gols del conjunt que entrena Albert Massaguer els va anotar Joan Francesc Fernández de penal-córner. Va fer el 0 a 1 als dos minuts, però a mitjan període, Luis Jorge Pipaón va empatar pels locals. No es mouria més el marcador fins als 20 minuts finals, quan Fernández va rematar la feina. Per la seva banda, el Rimas va perdre per 3 a 1 a València davant del Carpesa. Cesc Fernández va avançar de penal els de Xavi Ávila, però els locals van contestar amb tres gols.
Egara i Vallès guanyen a la lliga femenina
Al grup primer de la lliga de Divisió d’Honor “B” femenina, el Club Egara va estrenar el seu caseller de victòries en batre per 2 a 1 el Pozuelo madrileny al Pla del Bon Aire. Alicia Lloveras va posar per davant les de Santi Amat, però Daniela Monterrubio va empatar al minut 23. Amb el temps acabat, Laia Recasens va fer el 2 a 1. Al grup segon, el Vallès continua líder després de guanyar per 0 a 2 a Getxo el Jolaseta amb gols d’Ivet Rodó i Anna Barba.