La JET s’estrena amb victòria a la lliga de Copa Catalunya femenina

La temporada passada, el primer equip de la Joventut Esportiva Terrassa militava a la Segona Catalana. Només un any després, l’equip que entrena Toni Aragón milita dues temporades per sobre, en una Copa Catalunya femenina on havia militat en el passat durant diverses temporades. Diumenge, en la seva estrena a la nova competició al pavelló municipal de Can Jofresa, les terrassenques van sumar la primera victòria davant del Lluïsos de Gràcia de Barcelona. Es van imposar per set punts de diferència: 52 a 45.
L’inici de l'Odontomed JET va ser fulgurant. Dues cistelles de Marta Puig i un triple transformat per Clàudia Garrido van situar un 7 a 1 a l’electrònic. Les barcelonines van anar entrant de mica a mica en el partit i el primer quart es va tancar amb un 10 a 8 a l’electrònic.
El segon període va ser per al conjunt visitant, que va millorar les seves prestacions defensives i es va deixar anar en atac, signant un parcial de 12 a 17 que va deixar el marcador al descans en un encara equilibrat 22 a 25.
Al tercer període, l’equip que entrena Toni Aragón va ajustar la seva defensa i va deixar les barcelonines en només nou punts. De mica en mica, la JET va anar igualant el potencial ofensiu del seu rival i va tancar el quart amb un mínim avantatge de dos punts (36-34).
L’inici del quart període va ser absolutament determinant per tal de certificar la victòria de les d’Aragón. Ainoa Farré, Lucía Tarrasa i Clàudia Garrido van anotar tres triples de manera consecutiva, deixant la diferència en 11 punts a favor de l’equip local (45-34). El Lluïsos de Gràcia va quedar tocat de manera gairebé definitiva i la JET no va patir per acabar sumant la seva primera victòria a la Copa Catalunya femenina.
Aquest diumenge a les 18 hores, el conjunt terrassenc afrontarà el primer desplaçament de la temporada. Serà a la pista del CB La Vall d’en Bas.
L’altre conjunt terrassenc de la categoria, el Club Natació Terrassa, començava la lliga també com a local, però ho va fer perdent. L’equip que entrena Pili Bilbao es va veure clarament superat pel Bàsquet Girona al pavelló de l’Àrea Olímpica. Va acabar perdent de 30 punts (48-78).
Una dura ensopegada
La falta de productivitat ofensiva del Natació el va acabar condemnant a una dolorosa derrota. L’equip no va passar dels 11 punts ni al primer ni al segon quart, en va fer 17 al tercer i només 9 al quart període. Un 0 a 5 de sortida per a les gironines va donar pas a un marcador de 4 a 14. La superioritat de les visitants era cada vegada més manifesta i es va tancar el primer quart del matx amb un marcador d’11 a 23.
Al segon parcial, la tònica va continuar sent la mateixa. Les visitants es van situar en els primers minuts en 11 a 30, fins que dos triples, obra de Maria Lozano i Laura Edo, van permetre retallar distàncies. Va ser, però, només un miratge, ja que es va arribar al descans amb un contundent marcador de 22 a 43.
Ja amb tot gairebé decidit, els dos equips es van deixar anar al tercer quart, que va acabar amb una victòria mínima de les terrassenques per 17 a 15. Als deu minuts finals, l’equip va tornar a caure. Aquest dissabte, el Natació visitarà el Samà Vilanova.
A Primera Catalana masculina, Sant Pere i CNT guanyen i l’Sferic perd
A la Primera Divisió masculina, els tres representants terrassencs van debutar amb resultats diversos. Al grup tercer, el Bàsquet Sant Pere va debutar guanyant per 75 a 69 l’UB Llefià al Casal, mentre que el CN Terrassa es va imposar per 41 a 55 a la pista de l’Ipsi “B”. El conjunt que entrena Jordi Sociats s’ha situat com a primer líder de la lliga. Al grup quart, l’Sferic va estrenar la nova categoria perdent per 73 punts a 55 a la pista de l’AE Minguella.