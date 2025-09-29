Mataró, Sabadell i Orizzonte Catania, rivals del CN Terrassa a la Champions femenina de waterpolo

Al CN Terrassa li ha tocat un grup molt complicat a la Champions League, on es veurà les cares amb dos equips catalans, el CN Mataró i l’Astralpool CN Sabadell, vigent subcampió de la competició. El darrer rival serà un vell conegut de les terrassenques, l’Orizzonte Catania italià. Tres dels quatre equips catalans classificats han quedat enquadrats en aquest grup "B". L'altre, el CN Sant Andreu, vigent campió, és al grup "D".
El Natació debutarà el dissabte 25 d’octubre a casa contra les mataronines. El 8 de novembre, l’equip visitarà la piscina de Can Llong en la segona jornada. El 29 de novembre, les egarenques afrontaran l'únic desplaçament fora de Catalunya, ja que tancaran la primera volta visitant l'Orizzonte Catania. El 13 de desembre visitaran el CN Mataró i la competició s'aturarà fins al mes de febrer, quan es disputaran els dos darrers partits.
El 21 de febrer, el CN Terrassa rebrà el CN Sabadell i el 21 de març, l'equip rebrà a l'Àrea Olímpica les italianes.
Els dos primers classificats de cadascun dels quatre grups es classificaran per als vuitens de final, que es disputaran a doble volta. Els quatre guanyadors jugaran la "final-four".