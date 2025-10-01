El camí europeu comença a casa

La piscina de l’Àrea Olímpica acollirà aquest cap de setmana una de les quatre rondes prèvies de l’EuroCup, la segona competició europea en importància. L’equip masculí de waterpolo del CN Terrassa buscarà davant dels seus aficionats la classificació per a la fase de grups de la competició. Divendres a les 19 hores s’enfrontarà al conjunt alemany de l’OSC Potsdam. Dissabte a les 18 hores, tindrà com a rival el Pays d’Aix francès, que arriba després de caure a la Champions League, mentre que diumenge a les 13 hores, els de Sergi Mora tancaran la seva participació en aquesta fase contra l’equip hongarès del Szolnoki Dozsa Praktiker.
El directiu del CN Terrassa Òscar Aguilar, l’entrenador Sergi Mora i el capità de l’equip, Ricard Alarcón, han presentat aquest dimecres la competició al club en un acte que va comptar amb tota la primera plantilla. Aguilar ha assegurat que aquesta competició permetrà “apropar el waterpolo europeu a la ciutat, el club i als jugadors de la base”. I ha afegit: “Volem omplir la piscina i continuar creixent com a equip”.
Per la seva banda, Sergi Mora ha destacat la importància d’haver portat a Terrassa la competició europea. “Tenim aquest cap de setmana marcat en vermell en el calendari des de fa temps. Ho afrontem amb molta il·lusió i amb el clar objectiu de classificar-nos per a la fase de grups, la qual cosa ens permetria disputar sis partits europeus més, tres d’ells a la nostra piscina”.
El debut de Sergi Mora
Mora, que debutarà en competició europea com a tècnic del CN Terrassa, ha assegurat que “l’equip sortirà a mossegar. El nostre objectiu és acabar primers de grup, ja que un dels quatre segons es quedarà fora. Però no només això. Ens ha de servir per créixer com a equip i també perquè la gent s’identifiqui amb l’equip. Necessitem fer-nos forts a casa”.
Per la seva banda, el capità Ricard Alarcón veu aquesta ronda prèvia com “una gran oportunitat per al waterpolo terrassenc”. Ha afegiT: “No tenim un grup gens senzill, però volem passar com a primers de grup. Hem d’aprofitar que juguem a casa. Cal que la piscina s’ompli i que la nostra gent ens faci costat”.
Aquesta primera fase de l’EuroCup arriba quan l’equip de Sergi Mora no ha debutat encara a la lliga. Ho farà la setmana vinent, el dissabte 11 d’octubre, a la piscina del CN Rubí. “Aquesta fase europea ha condicionat la nostra pretemporada. Vam tornar als entrenaments el 18 d’agost i hem treballat de valent. Encara ens queda molta feina per fer, però arribem en condicions òptimes per al debut europeu”, comenta Mora.
L’entrenador del CN Terrassa, Sergi Mora, no veu favorits entre els quatre equips que es disputaran l’accés a la lligueta de l’EuroCup. “Guanyar serà molt complicat. Tindrem al davant tres grans equips. És una fase de gran dificultat, però arribem en un bon moment de forma i els jugadors ho donaran tot. No ens hem de fixar objectius, sinó anar partit a partit”, assenyala. A diferència d’altres competicions, el segon classificat podria quedar-se fora, ja que només els tres millors segons continuaran endavant.
El Szolnoki és el quart classificat de la lliga hongaresa, una de les més potents del continent. Ve de guanyar la Copa i és un equip jove, fort i amb qualitat. El Pays d’Aix francès és també un rival dur, que ha quedat eliminat de la Champions League, el que li ha donat un rodatge previ. Es coneix bé amb el Natació, ja que va ser un dels conjunts convidats en el Torneig Raúl Gallego. Pel que fa al conjunt alemany, el Potsdam, és també un rival fort i potent, amb una mitjana d’edat molt jove.
“Juguem davant la nostra gent i hem de saber aprofitar-ho. Sortim amb la intenció de guanyar els tres partits. No ens podem permetre especular. Aquest debut europeu ens arriba molt al principi de la temporada. Les coses no surten amb només sis setmanes, però estem en un bon moment i som optimistes”, comenta Mora.
Idees noves
El nou entrenador del CN Terrassa, que s’ha fet càrrec d’un equip que portava una dècada en mans del seu antecessor en el càrrec, Dídac Cobacho. Després d’un mes i mig d’entrenament, el preparador manresà valora molt positivament la resposta dels seus jugadors. “Quan comences un nou projecte, no acostuma a ser senzill. Els jugadors han fet tot el que els he demanat i s’esforcen moltíssim tant en els entrenaments com en els partits. He introduït idees noves i també noves maneres d’entrenar. Aquest cap de setmana hem de continuar creixent com a equip. Aspirem a oferir un bon waterpolo. Això ens portarà a classificar-nos”, assenyala.
El primer es classifica directament
Ja hi ha nou equips classificats per a la lligueta de l’EuroCup. Els set restants sortiran de les fases classificatòries que es disputen aquest cap de setmana a Terrassa, Sibenik (Croàcia), Montpellier (França) i Atenes (Grècia). Només es classificaran directament per a la fase de grups els primers classificats de cadascun dels grups. Les tres places restants seran per als tres millors segons. Després dels sis partits de la lligueta, els vuit primers classificats de cada grup disputaran els vuitens de final, on s’afegiran vuit equips procedents de la Champions. Els quarts de final seran també en format d’anada i tornada.