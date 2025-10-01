Gil Muntadas estarà unes sis setmanes de baixa

El jugador del Terrassa FC Gil Muntadas, segons ha anunciat el club, pateix una lesió al tendó intramuscular del recte anterior del quàdriceps esquerre i es calcula que estarà de baixa per un període aproximat de sis setmanes, si bé la seva evolució marcarà la disponibilitat. L'atacant, un dels fixos a l'onze titular del conjunt terrassista, es va lesionar en el partit de la tercera jornada en el camp de l'Atlètic Lleida i va haver de ser substituït en el minut 44 pel seu company Jon Larrauri. Per aquest motiu, no va poder participar en el partit de diumenge passat a Vidreres, contra el Girona "B".\r\n\r\nFins a aquest contratemps, el jugador osonenc havia jugat sempre de titular, tant als encontres de lliga com en els de la Copa Federació. Va jugar els noranta minuts a la lliga al camp de l'Ibiza Islas Pitiusas i a casa contra el Torrent. També va disputar tot el partit en el matx de Copa Federació davant de l'Ejea i, contra l'Atlético Monzón, a la mateixa competició, va disputar 83 minuts. Gil Muntadas va arribar al Terrassa FC l'estiu de 2023, procedent del Cornellà i, enguany, ha encetat la seva tercera temporada a les files del conjunt egarenc.\r\n