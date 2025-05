La waterpolista Isa Piralkova marxa al CN Sabadell

Una de les estrelles de l'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa canviarà d'aires de cara a la temporada vinent. Es tracta de la terrassenca Isa Piralkova, que ha comunicat ja la seva decisió d'abandonar l'equip en el qual ha jugat les dues darreres temporades. El seu destí serà l'Astralpool CN Sabadell, que està renovant la seva plantilla de cara a la temporada vinent.

Piralkova, de 19 anys, va pujar l'any passat al podi en quatre tornejos internacionals, amb un espectacular balanç de dos ors, una plata i un bronze. Es va proclamar campiona olímpica amb la selecció espanyola de waterpolo als Jocs Olímpics de París 2024 en batre Austràlia per 11 gols a 9 a la final. Però això no va ser tot. A principis d’any es va penjar la medalla de plata a l’Europeu d’Eindhoven i la de bronze al Mundial de Doha. A més, va sumar un altre or a l'Europeu júnior poc després. El seu pare és l'exjugador búlgar del CN Terrassa Svilen Piralkov, actual ajudant de David Martín en la selecció masculina de waterpolo.

"Després de dues temporades al CN Terrassa, toca acomiadar-me del que ha estat casa meva tot aquest temps". Amb aquestes paraules comença la publicació a Instagram de Piralkova. En el moment de dir adeu, la waterpolista, que farà 20 anys el 23 de juny vinent, menciona especialment qui serà entrenador de l'equip femení del CN Terrassa a partir de la temporada vinent, Xavi Pérez. "Va confiar en mi des que vaig arribar al club i ha sabut treure sempre la meva millor versió dins l'aigua", assenyala.

Dues temporades

Isa Piralkova va començar la seva carrera esportiva a les files del CN Mataró. Després d'una temporada al CN Atlètic Barceloneta, va arribar al conjunt terrassenc l'estiu del 2023. En les dues temporades que ha estat a la plantilla ha estat una de les waterpolistes més determinants, tot i la seva joventut.

A Sabadell, Piralkova es trobarà amb una altra terrassenca, la boia Paula Leitón. Una altra de les jugadores preteses pel Sabadell és la també internacional Paula Crespí, vigent campiona de la Champions amb el CN Sant Andreu. En els propers dies es farà oficial la incorporació de Piralkova al conjunt sabadellenc. "Això no és un adeu. És un fins aviat. Estic segura que els nostres camins es tornaran a creuar", assegura la jugadora en el seu missatge a Instagram.