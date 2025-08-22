L'argentí que viurà l’Experiència Montcada-Terrassa

El jugador argentí Pablo García, de 19 anys, viurà durant sis mesos l’Experiència Montcada-Terrassa, un programa del Terrassa FC que condueixen dos argentins i que consisteix a portar jugadors de fora a la ciutat per entrenar i, després, buscar-los un equip professional. El projecte proporciona als jugadors casa, menjar, formació esportiva, preparació física, entrenaments, fisioterapeuta i psicòleg.
Pol Baqués, entrenador egarenc i coordinador del futbol 11 del Terrassa FC i un de l’equip tècnic que es va desplaçar a Mendoza, on ha estat del 15 al 18 d’agost per fer uns “Try Outs”, que “són unes proves per buscar jugadors amb potencial que puguin anar a jugar a Europa”, comenta. Durant els quatre dies, els jugadors que van participar en les instal·lacions esportives del club Banco Mendoza i l’entrenador terrassista es va encarregar de la part esportiva. “Al matí entrenaven amb mi, a la tarda fèiem partits de futbol contra equips de la zona i, un o dos cops al dia, fèiem vídeo-anàlisis amb els jugadors”, assenyala Baqués. Els rivals van ser els equips argentins de l’Andes Talleres, el Fadep i l’Sportivo Furlotti.
Una beca completa
Aquest programa va començar al CD Montcada i l’any passat el van portar al Terrassa FC. La finalitat dels “Try Outs” era donar una beca completa al millor jugador dels que han participat a Mendoza perquè pugui venir amb el programa Experiència Montcada-Terrassa. Per a Baqués, aquesta experiència ha suposat “una oportunitat per conèixer i descobrir nous talents del futbol argentí i per poder analitzar el potencial dels jugadors de la zona”.
Un dels objectius era “intentar que els jugadors d’allà entenguessin una mica més com es juga el futbol a nivell europeu i que veiessin altres maneres de pensar i altres maneres de veure el futbol”. Sobre els participants, va dir que “era un grup de nois amb moltíssimes ganes d’aprendre, de millorar a nivell tècnic i tàctic i amb moltes ganes d’entendre nous conceptes que al seu país es treballen de diferent manera a com treballem a Europa.