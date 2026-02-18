L’atleta Maria Ruiz bat el rècord de Terrassa a la Mitja de Barcelona

L’atleta terrassenca Maria Ruiz ha establert un nou rècord de Terrassa de Mitja Marató en córrer en una excel·lent marca d’1.19’44” la Mitja Marató de Barcelona celebrada diumenge passat. Ruiz es va classificar en la posició 77 de la general femenina.
Fins ara, la plusmarca terrassenca en aquesta distància estava en mans de Sandra Asín, que va establir un millor temps d’1.20’04” a la Mitja Marató de Barcelona de l’any passat.
A l’edició d’enguany, Asín va fer un temps d’1.20’21”, corrent 17 segons més lents que l’any passat. Es va classificar tercera en la categoria F45 i va ser la número 82 de la general femenina absoluta.
D’altra banda, també a la Mitja Marató de Barcelona, diversos atletes terrassencs van assolir marques destacades. Per part de l’equip I Run With Leiva, Joan Díaz va signar un temps d’1.09’40”, Axel Hidalgo 1.15’08” i Lluís Amat 1.17’00”.
A la prova barcelonina, es van aconseguir també els següents temps: Carlos Zoyo, 1.11’56”; Albert Català, 1.19’46”; Jordi Chico, 1.20’00”; Iván Olivares, 1.20’30”; Jordi Fabra, 1.23’30”; Xavier Domènech, 1.24’00”; i Martí Amat, 1.27’00”.