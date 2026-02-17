Casa Nita i El Ciri: Terrassa entra amb força a les recomanacions de la Guia Repsol

Terrassa va triomfar aquest dilluns a la gala d’entrega dels Sols de la Guia Repsol 2026, celebrada al Palau de Congressos de Tarragona. Dos restaurants de la ciutat, Casa Nita i El Ciri, van ser designats com a noves recomanacions dins la guia d’enguany. Un reconeixement que s’atorga, segons els organitzadors, als establiments on la calidesa es contagia i la cuina amb cor se sent als seus plats. Mencionen també especialment la fidelitat amb la clientela, productes “sincers” i una oferta de vins senzilla però adequada.
Per a Casa Nita, aquesta nova distinció se suma a un reconeixement de l’any passat: la recomanació de la Guia Michelin. El seu propietari i cuiner, Marc Dinarès, admet que totes dues guies juguen un paper clau, però amb matisos diferents: “La Guia Michelin ens ajuda molt a arribar a gent estrangera, turistes que passen per Terrassa i la consulten. La Guia Repsol, en canvi, ens posiciona a nivell nacional. Són dos grans reconeixements i estem molt contents i orgullosos”.
Un dels valors que la Guia Repsol posa més èmfasi és la cuina feta amb consciència, un concepte que Casa Nita aplica de manera molt pràctica. “És qualitat i bon servei, però sobretot invertir molt de temps en el dia a dia”, resumeix Dinarès. De fet, el projecte de Casa Nita destaca també per una aposta singular: una cuina sense fogons. “La basem en el respecte absolut pel producte i en tècniques com els adobats, les salaons o les maceracions”, detalla.
Mirant cap al futur, Dinarès imagina un Casa Nita que mantingui la seva essència, però amb una evolució natural. “És un projecte molt singular i personal. És petit, però potser amb el temps anirà una mica més cap al ‘xup-xup’ i cap a una cuina una mica més elaborada”, apunta.
L’altra nova recomanació terrassenca de la Guia Repsol 2026 és El Ciri, del popular cuiner i presentador televisiu Marc Ribas. Un projecte que en els darrers temps ha viscut una clara evolució gastronòmica, fet pel qual Ribas reconeix que la notícia va arribar gairebé per sorpresa, però com una recompensa col·lectiva a la feina feta: “Estem molt contents, tot l’equip. Aquest any hem volgut fer un canvi, pujar el nivell, i rebre aquest reconeixement que no ens esperàvem. És molt xulo”.
Tot i que El Ciri ja havia aparegut anteriorment a la Guia Repsol en la seva etapa de Taverna amb un Sol, aquesta vegada hi entra de nou com a recomanació. “És molt bonic i molt motivador. Ens estimula i ens esperona a seguir treballant fort i a voler fer-ho millor”, assegura Ribas.
Pel cuiner, el valor diferencial del projecte no rau només en els plats, sinó en l’equip i en la manera d’entendre el restaurant: “Tenim sommelier, pastissera, un equip que podríem definir com una taverna gastronòmica. Entenc que la guia ha vist això: la feina que fa l’equip, el servei i, evidentment, el menjar”.
Ribas també vincula la idea del projecte directament al territori i a les persones. “Jo cuino el paisatge. I això no és només la temporalitat, sinó posar en valor els productors més propers, que són dels que ens nodrim”, explica, dient que va amb la filosofia de l’equip: “És molt important la sostenibilitat del planeta, però també la sostenibilitat dels restaurants. Nosaltres intentem que la feina no sigui dura, sinó que gaudim dels serveis”, afirma.
Restaurants amb sentit de ciutat
El vincle amb Terrassa és un dels pilars d’ambdós projectes. Ribas reivindica tant el passat agrícola com la memòria industrial de la ciutat com a font d’inspiració culinària: “Abans del tèxtil hi havia camps molt potents, vida de pagès, i encara avui hi ha pagesos joves als voltants fent coses molt interessants”. Així, El Ciri “treballa productes com la fava o l’espigall, però també reinterpreta aquella cuina de fàbrica basada en salaons o llegums, i la transforma en plats refinats”, explica Ribas.
Dinarès també defensa que Terrassa és un entorn amb potencial gastronòmic i anima altres restauradors a creure en projectes com el seu: “Segur que hi ha altres restaurants que podrien ser-hi dins. Aquestes guies són importants i ajuden a la visibilitat”.
L’Aürt, d’Artur Martínez, repeteix
Les d’El Ciri i la Casa Nita no són les úniques bones notícies a la Guia Repsol 2026 en clau Terrassa. El xef egarenc Artur Martínez va revalidar també els dos Sols de la Guia amb l’Aürt de Barcelona. El 2020, va obtenir el seu primer Sol Repsol i un any més tard va doblar el reconeixement, pujant a la categoria de dos Sols, un nivell que ha anat mantenint any rere any.
A la comarca destaca també El Celler de Matadepera, que és l’únic restaurant del Vallès amb un Sol. L’Intrèpid (Sabadell), Can Solà (Matadepera), Ébano i Tast & Gust (Cerdanyola) i Ca l’Esteve (Castellbisbal) són la resta d’establiments recomanats de la comarca.
Per a què serveix la Guia Repsol?
A diferència de la Guia Michelín, que és francesa i de renom internacional, la Guia Repsol és d’àmbit estatal, creada el 1979 per distingir els millors restaurants d’Espanya. Les propostes gastronòmiques estan classificades amb tres sols, dos sols (l’Aürt), un sol o bé són una recomanació, com els recentment reconeguts Casa Nita o El Ciri.