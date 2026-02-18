La Superlliga Catalana arrencarà el 8 de març

Entre el 8 de març i el 17 de maig, els vuit millors equips masculins i els vuit millors femenins de Primera Divisió, la tercera categoria en importància, disputaran la Superlliga Catalana de hockey. Es tracta d’una competició de nova creació que es troba encara en fase de desplegament. Tal com ja va anunciar Diari de Terrassa el passat mes de juny, es posarà en marxa aquesta mateixa temporada.
El projecte ha sorgit de la voluntat estratègica de la Federació Catalana de Hockey d’impulsar el nivell competitiu en l’àmbit català, reforçar l’estructura esportiva i oferir un format d’alta exigència que resulti atractiu tant per als clubs com per als aficionats.
Queden exclosos d’aquesta Superlliga Catalana els equips catalans que disputen la Divisió d’Honor “A” i “B”. La jugaran els millors equips de Primera Divisió, que el dia 1 de març acabaran la primera fase de la competició.
De fet, la Superlliga ocuparà l’espai que fins ara ocupava la segona fase de la competició. Els quatre primers de cadascun dels dos grups s’enfrontaran mantenint els punts guanyats entre ells a la primera fase. Es disputaran vuit jornades, pel sistema d’anada i tornada, contra els quatre equips de l’altre grup. Els quatre millors disputaran la “final-four” els dies 16 i 17 de maig en una seu encara per determinar. Com a novetat, els campions rebran un premi en metàl·lic.
Aposta per la pluralitat
En una clara aposta per la pluralitat, només es permetrà la participació de dos equips d’un mateix club. Estan ja classificats per a la Superlliga masculina cinc equips terrassencs: Vallès, Atlètic, EHC, Egara 1935 i CD Terrassa. Els tres conjunts restants seran Pedralbes, Diagonal i el FC Barcelona o bé el Matadepera 88, en funció dels resultats de les dues darreres jornades de la primera fase, que es disputaran entre aquest cap de setmana i el vinent.
En la categoria femenina, la presència egarenca es reduirà a dos o tres equips. Tenen plaça segura el Rimas i el Vallès, mentre que el Club Egara es jugarà la seva participació amb el Castelldefels i el Sant Cugat, que lluitaran per la darrera plaça del primer grup. En el segon, ja estan classificats Polo, Pedralbes i Júnior. El quart lloc serà per al FC Barcelona o bé per a l’Iluro de Mataró.
Si bé aquesta temporada, la Superlliga és una mena de segona fase de la Primera Catalana, a partir de la temporada vinent, ambdues competicions quedaran completament diferenciades. A partir de llavors, tots els empats es resoldran per “shoot-outs”, donant una vistositat més gran als partits. El guanyador s’endurà dos punts en lloc dels tres habituals i el perdedor només un.
Els partits es jugaran dissabte a la tarda o bé diumenge al matí, com a prèvia dels duels de Divisió d’Honor.