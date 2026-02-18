Olimpíades x Valientes: esport a canvi de solidaritat

Les instal·lacions de l’Àrea Olímpica acolliran el divendres 10 d’abril una peculiar competició esportiva adreçada als alumnes de 3r i 4t d’ESO dels centres educatius de la ciutat. La primera edició de les Olimpíades x Valientes serviran per commemorar el Dia Mundial de l’Activitat Física (se celebra el 6 d’abril), estrènyer vincles entre els alumnes de les diferents escoles i, el que és més important, recaptar diners per a la investigació del càncer infantil, una malaltia minoritària que afecta cada any a tot Espanya 1.500 nens i les seves famílies.
La iniciativa va sorgir d’una trobada entre el director tècnic del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, Xavi Dobón; i un dels membres de l’associació Policías x Valientes, Toni Villar.
Mesos després d’haver posat fil a l’agulla, la col·laboració entre el CEVOT, l’Ajuntament de Terrassa, el CN Terrassa i la Federació Catalana de Hockey, entre altres, ha acabat configurant una matinal esportiva en la qual tots aquells nens de 3r i 4t d’ESO que ho desitgin podran triar entre practicar futbol-7 a l’Estadi Olímpic, hockey a l’Estadi Martí Colomer o bé bàsquet i voleibol als pavellons del CN Terrassa. L’any vinent, la iniciativa s’oferirà als estudiants de 5è i 6è i s’anirà alternant any rere any.
S’esperen uns 600 participants
Els organitzadors esperen una participació d’uns 600 nens i nenes en aquesta primera edició. L’activitat començarà a les 9.30 del matí a l’Àrea Olímpica i durarà fins a les 12.30. No hi haurà guanyadors, ni resultats, ni classificacions. En l’acte de cloenda es farà un reconeixements a les escoles participants i diversos números de ball a càrrec dels usuaris del programa Mou-te.
Durant la presentació, dirigida per Jordi Dueso, d’aquesta jornada solidària, Àngels de Antonio, de Policías x Valientes ha explicat com treballa aquesta associació creada l’any 2017 per un grup de policies municipals de Terrassa. “No es destinen recursos públics a la investigació del càncer infantil i les farmacèutiques no financen estudis. Tot el que recaptem ho dediquem a fomentar la investigació, als hospitals de Sant Joan de Deu i de la Vall d’Hebron. A dia d’avui, han recaptat ja 565.844,23 euros.