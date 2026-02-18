Arriba el Festival Jazz Terrassa: més de 200 músics, prop de 60 activitats i 23 espais

Ja es respira Festival Jazz Terrassa, i van 45 edicions. Se celebrarà del 6 al 27 de març amb la presència de més de 200 músics i prop de 60 activitats, no sols concerts; també xerrades, presentacions de llibres, exposicions, a 23 espais. A Terrassa, per descomptat, sobretot, però també en altres poblacions de la comarca: Matadepera, Vacarisses, Viladecavalls. Aquest dimecres s'ha dut a terme a l'hotel Petit Luxe la presentació oficial del certamen, en la qual s'ha anunciat qui és el guardonat d'enguany en el premi Jazzterrasman. No es trobava molt lluny: és el terrassenc Guim Balasch. Diari de Terrassa és un dels col·laboradors principals de l'esdeveniment.
El lema
A veure qui resol la incògnita destil·lada en el lema triat enguany per al Festival Jazz Terrassa, el de la 45a edició: "What is jazz?". Què és el jazz? "Ningú té ni idea del que és", ha respost, s'ha respost, Susanna Carmona, la coordinadora de l'esdeveniment, durant la presentació del festival, celebrada aquest dimecres a la terrassa de l'hotel Petit Luxe. Molts músics, crítics i aficionats hi han aportat intents d'explicació, no sempre feliços, però calia venir a Terrassa per aproximar-se, potser, a una definició plausible. L'ha emès Enric Alegre, que ni tan sols és de Terrassa, sinó de Vilafranca del Penedès, encara que molt vinculat a la nostra ciutat per mor del jazz, per descomptat. Alegre és director de la Fredi’s Jazz Band de Matadepera, resident a la Nova Jazz Cava, i parlava de la proposta d'aquesta formació juvenil (tocarà al Pícnic Jazz, el 22 de març) quan ha suggerit la seva aportació al debat, però bé pot servir per a tot el gènere: "És una música molt orgànica, que surt de l'estómac i del fetge i arriba al cor; no al cap, perquè no es pot pensar".
S'ha presentat, es deia, la 45a edició del Festival Jazz Terrassa, l'esdeveniment anual que en aquest 2026 convocarà a més de 200 músics i inclourà gairebé 60 activitats en 23 espais, amb la Nova Jazz Cava com a centre de l'òrbita "del festival de jazz més important de Catalunya", en paraules del mestre Carles Benavent, present també en l'acte d'aquest dimecres i una de les estrelles del cartell.
Festival especial
Maria Miralda, presidenta d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals, entitat en la qual està inscrit el Club de Jazz Terrassa, ha obert el torn d'intervencions per agrair els suports rebuts per a l'organització del festival, especialment el dels socis d'aquestes institucions i el dels patrocinadors, públic i privats: "Gràcies a les sinergies de tota aquesta munió de sectors podem celebrar un festival molt especial i molt estimat".
El FJT és un esdeveniment "molt gros, una referència", ha agregat Joan Salvador, tinent d'alcalde de Projecció de la Ciutat i gran aficionat a un gènere "que seria diferent sense Terrassa, una ciutat que també seria diferent sense el jazz". Terrassa, la ciutat en altre temps tèxtil, la de la banda sonora de les llançadores "el so sec de la bola tocant un stick i el so de les gralles" i, per sobre de tots, "el so del jazz, indescriptible. Només els que ho portem en l'ADN sabem de què estem parlant".
El club està "molt orgullós de tot el que s'ha fet fins ara", ha comentat Susanna Carmona, coordinadora d'un certamen que compleix 45 edicions, "una xifra gens fútil", i que es consagra "a una música viva, actual, lliure, oberta, en la qual s'improvisa des del saber" i que a Terrassa troba una vocació d'ajuda al talent emergent "i de creació de comunitat".
El FJT comptarà enguany amb estrelles rutilants, com Carles Benavent, Felix Pastorius, Jon Irabagon, Toronzo Cannon, Francesca Tandoi, Dave Holland, Ches Smith o Dave Douglas, per destacar (segurament de manera injusta per allò que es deixa enrere) un cartell d'ampli ventall estilístic. Abans de tot plegat, per inaugurar la festa, Oriol Vallès es juntarà amb Irene Reig el 6 de març per tal d'oferir "una nit molt xula", com ha anticipat el propi trompetista egarenc.
El quintet liderat per tots dos està "expectant" per obrir un festival "de nivell altíssim, que connecta amb la cultura afroamericana i que se supera any rere any". Un festival que està a les portes i que abastarà des del swing clàssic (i si el so de les llançadores constitueix la base del swing?, es pregunta Guim Balasch) al jazz d'avantguarda. Tan obert i d'esperit libèrrim és el certamen que, posats a festejar avantguardes, en el dia de la sardina s'ha degustat, en un terrat banyat de sol amable, botifarra d'ou.