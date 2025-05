L’Atlètic escurarà les últimes possibilitats

Penúltima jornada de la lliga regular de la Divisió d’Honor masculina amb un RC Polo-Atlètic com a encontre més destacat. L’equip de Roger Pallarols, tercer a la classificació amb 47 punts, encara té algunes opcions de treure-li el lideratge a l’equip barceloní en les dues jornades que resten per finalitzar, si bé és una empresa molt complicada, ja que els de Ramon Sala tenen quatre punts de renda respecte al segon, el Club de Campo, i cinc respecte als de Can Salas. Aquest partit es disputarà a l’Eduardo Dualde, diumenge a partir de les 13 hores.

L’Atlètic arriba a aquesta cita amb tots els seus efectius disponibles. Pallarols va assegurar que afrontaran aquest matx com ja ho van fer en els seus compromisos amb Júnior, Club de Campo i Egara, “com una preparació de cara a la final four”, contra un rival que, evidentment, és molt bo, que té un molt bon equip i molt bones individualitats”.

L’entrenador de l’Atlètic, tanmateix, no renuncia a res tot i aquestes paraules i va manifestar que “anirem a escurar les nostres opcions de guanyar la lliga regular”, si bé admet que serà un objectiu molt difícil d’assolir. Pallarols també va comentar que “serà un partit molt bonic i que ens servirà per continuar polint detalls” de cara a la “final four” que es disputarà a Terrassa, al camp Martí Colomer, els dies 31 de maig i 1 de juny pròxims.

La resta de representants del hockey local d’aquesta categoria, lluiten per la cinquena posició, que ara ostenta el CD Terrassa. L’equip de les Pedritxes, a priori, té el compromís més assequible dels tres equips egarencs, ja que visita el FC Barcelona, vuitè a la classificació. L’encontre començarà a les 12.30 hores al Pau Negre. L’Egara, per la seva banda, és sisè, amb un punt menys que el CD Terrassa, però el seu partit és molt més complicat, perquè rebrà al Club de Campo, segon classificat i amb aspiracions encara de ser primer, i actual campió de lliga. Els d’Andrew Wilson, sense aspiracions d’estar a la “final four”, intentaran continuar en la lluita per al cinquè lloc. El partit s’iniciarà a les 13 hores.

A la lliga femenina, es mantindrà el duel entre Atlètic i Egara, empatats a 40 punts, per aconseguir la segona posició de la classificació, tot i que encara tenen opcions d’acabar primeres, lloc que ocupa el Club de Campo amb cinc punts d’avantatge.

Les de Jordi Carrera, que són segones, visiten diumenge el Polo, a partir de les 11 hores, mentre que les de Joan Vidal, terceres a la lliga regular, reben el RS Tenis, a la mateixa hora. El CD Terrassa, per la seva banda, rep a les Pedritxes al Barça, últim a la classificació, amb un punt.