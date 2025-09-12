L'Atlètic femení comença una nova etapa amb relleu a la banqueta

L’Atlètic Terrassa femení enceta la temporada 2025-26 amb il·lusió renovada i un canvi important a la banqueta. Després d’una etapa de sis anys amb Jordi Carrera, l’equip serà dirigit per Sílvia Bonastre, que ja formava part de l’staff tècnic del conjunt de Can Salas. La nova entrenadora afrontarà el repte de mantenir el conjunt groc-i-negre a l’elit del hockey estatal.
El curs passat, l’Atlètic va tornar a demostrar la seva competitivitat: segon classificat de la lliga amb 46 punts. A la “final-four”, el somni es va escapar a la gran final, on el Club de Campo es va imposar per 2 a 1. En canvi, la Copa de la Reina va acabar aviat, amb l’eliminació a quarts contra la Real Sociedad en els “shoot-outs”.
Aquest estiu hi ha hagut moviments a la plantilla. Bonastre no podrà comptar amb Júlia Gomes i Txell Vizcaino per lesions de llarga durada, ni amb tres jugadores més que han deixat l’equip. Les novetats, però, són importants. La neerlandesa Ilse Kapelle arriba procedent de l’AH&BC Amsterdam. D’altra banda, també s’ha incorporat la irlandesa Aoife Taaffee. A més, faran el salt dues davanteres del planter: Maria Sola i Clàudia Escudero.
La pretemporada ha deixat bones sensacions, tot i perdre la final del Campionat de Catalunya contra el Polo (1-2). Aquest diumenge a les 12.30 hores, l’Atlètic debutarà a la lliga al camp del Sanse Complutense.
Sílvia Bonastre, entrenadora de l’Atlètic
Com arriba l’equip a l’inici de la temporada? Crec que arribem bé. Durant l’estiu hem treballat molt la part física, entrenant fort i competint al Campionat de Catalunya per arribar en condicions òptimes. Mentalment, sempre hi ha il·lusió i motivació quan arrenca una nova temporada.
En un curs que comença amb canvis, quina meta es fixen? Volem continuar estant entre els equips capdavanters i lluitar per entrar a la “final-four”. Tenim l’ambició de competir pel títol de lliga, tot i estar en un procés d’adaptació.
Després de l’excel·lent lliga de l’any passat, què es pot millorar? Hem d’aprendre a competir millor els partits decisius i mantenir la consistència. El component mental marca la diferència: cal creure que som capaces de guanyar i demostrar-ho en cada acció.
Com afronten les primeres jornades? Tot i les baixes, afrontem l’inici amb confiança. El nostre calendari fa que sigui clau sumar molts punts a la primera volta, ja que juguem molt a casa.
Quin paper hauria de tenir l’afició enguany? Portem temporades notant un increment en el suport i ens agradaria seguir veient la grada de Can Salas plena. També animem els aficionats a acompanyar-nos en algun desplaçament. El seu suport fora de casa és encara més important.