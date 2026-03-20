Pol Amat plega com a gerent del Club Egara: "Deixo el club en un gran moment"

Després de nou anys com a director-gerent del Club Egara, Pol Amat Escudé (47 anys) ha decidit deixar el càrrec. A partir de dilluns es convertirà en el nou director general d'un important club poliesportiu de la ciutat de Barcelona. "Ha estat un enorme plaer treballar per a aquest club. He viscut molt intensament aquests nou anys gestionant el que ha estat el club de la meva vida. Penso que he fet el que s'havia de fer. He intentat fer-ho tot amb molta passió, involucrant-me molt per fer de l'Egara un club encara millor", ha explicat l'exjugador terrassenc, l'únic terrassenc que ha disputat cinc Jocs Olímpics. I afegeix: "Sento que ha arribat el moment d'afrontar nous reptes i fer coses diferents. A partir d'ara, podré gaudir del club des d'una altra perspectiva, com a soci", assenyala Amat, que va penjar l'"stick" l'any 2013, però encara continua jugant a l'EHC de Segona Divisió.
Pol Amat analitza així aquests gairebé nou anys de treball intens. "Hem passat per èpoques complicades i penso que ens n'hem sabut sortir. Vam patir molt durant la pandèmia de la Covid, així com amb el tema del deute hipotecari que pesava sobre el club i que vam poder resoldre satisfactòriament, o bé amb la crisi energètica a la qual vam haver de fer front. De tot això, el club n'ha sortit més enfortit. De fet, estic molt content de poder dir adeu quan el club travessa pel seu millor moment. L'Egara és avui un club ordenat, sòlid, sanejat econòmicament, molt més fort i amb una oferta de serveis àmplia i diversificada. Enguany, hem batut el nostre rècord històric tant de socis com de facturació".
Un referent de l'esport espanyol
Pol Amat Escudé va ser un dels millors jugadors de la història del hockey mundial. L'any 2008 va rebre el premi com a millor jugador del món per part de la Federació Internacional de Hockey. Es va formar al planter del Club Egara, procedent d'una important nissaga de jugadors. Amb 23 anys va fitxar pel Polo, on va jugar quatre temporades. Després d'un any jugant a l'Amsterdam, va tornar al Polo el 2006 per jugar-hi dos exercicis més. Va acabar la seva carrera al Club Egara, on es va retirar l'any 2013.
En el seu palmarès amb la selecció espanyola de hockey destaca la seva participació en cinc Jocs Olímpics, des d'Atlanta 1996 fins a Londres 2012, quan va retirar-se de la selecció. Es va penjar dues medalles de plata, a Atlanta i a Pekin 2008, així com una plata al Mundial d'Utrecht i un bronze al de Mönchengladbach. L'any 2005 es va proclamar campió d'Europa a Leipzig i un any abans havia guanyat el Champions Trophy disputat a Lahore.