Paula Leitón, Paula Prats, Albert Sabadell i Òscar Blasco, convocats per la selecció

Els waterpolistes del CN Terrassa Albert Sabadell, Òscar Blasco i Paula Prats, així com la terrassenca del Barceloneta Paula Leitón han estat convocats per participar en els entrenaments personalitzats de les seleccions espanyoles masculina i femenina entre el dilluns 30 de març i el dimecres 1 d'abril a les instal·lacions del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès (CAR).
Ambdues seleccions preparen ja la propera gran cita de la temporada, la fase classificatòria de la primera divisió de la World Cup. El combinat masculí que entrena David Martín jugarà a la localitat grega d'Alexandrúpoli del 6 al 12 d'abril, mentre que l'equip femení, dirigit pel terrassenc Jordi Valls, competirà a la ciutat neerlandesa de Rotterdam de l'1 al 6 de maig.
En categoria masculina, Espanya forma part del grup "B", juntament amb Itàlia, Croàcia i els Estats Units, mentre que en la categoria femenina, les espanyoles compartiran el grup "A" amb Hongria, els Estats Units i el Japó.
Els cinc primers d'aquesta fase de grups es tornaran a trobar a la final de la World Cup de Sydney.